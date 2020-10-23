Росприроднадзор оценил размер нефтяного пятна у Находки

Пятно распространилось почти на 35 тыс. кв. м. Сейчас идут работы по локализации утечки

Фото: Амурская бассейновая природоохранная прокуратура

Нефтяное пятно в акватории города Находка в Приморье распространилось на площадь в почти 35 тыс. кв. м, сообщает Росприроднадзор в Instagram.

«Информация подтвердилась: беспилотный летательный аппарат зафиксировал пятно площадью 34 775 кв.м. Взяты пробы воды на анализ», — говорится в сообщении. Сейчас идут работы по локализации загрязнения.

В ведомстве отметили, что, предположительно, загрязнение распространилось от причала ООО «Трансбункер Приморье», однако точный источник утечки еще устанавливается. В отношении компании проведут внеплановую проверку, сообщили в Росприроднадзоре.

Для предотвращения дальнейшего распространения пятна на месте предполагаемого разлива нефтепродуктов установили боновые заграждения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу края.