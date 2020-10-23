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Росприроднадзор оценил размер нефтяного пятна у Находки

Пятно распространилось почти на 35 тыс. кв. м. Сейчас идут работы по локализации утечки
Фото:Амурская бассейновая природоохранная прокуратура
Фото: Амурская бассейновая природоохранная прокуратура

Нефтяное пятно в акватории города Находка в Приморье распространилось на площадь в почти 35 тыс. кв. м, сообщает Росприроднадзор в Instagram.

«Информация подтвердилась: беспилотный летательный аппарат зафиксировал пятно площадью 34 775 кв.м. Взяты пробы воды на анализ», — говорится в сообщении. Сейчас идут работы по локализации загрязнения.

В ведомстве отметили, что, предположительно, загрязнение распространилось от причала ООО «Трансбункер Приморье», однако точный источник утечки еще устанавливается. В отношении компании проведут внеплановую проверку, сообщили в Росприроднадзоре.

Для предотвращения дальнейшего распространения пятна на месте предполагаемого разлива нефтепродуктов установили боновые заграждения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу края.

Разлив топлива в порту Находки. Видео
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Об утечки в Находке стало 21 октября сообщила городская администрация. В сообщении называли разлив «предполагаемым» и отмечали, что в море оказалось «неизвестное вещество». В администрации уточнили, что разлив обнаружило АО «Порт Восточные ворота-Приморский завод».

День спустя, 22 октября, по факту загрязнения проверку начала Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. В Telegram-канале «Находкинский портовой» были опубликованы снимки с воздуха, на которых видно крупное нефтяное пятно у портовых сооружений.

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Автор
Анастасия Батманова
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