В заливе у Находки произошел разлив нефти

В заливе города Находка на поверхности воды образовалась маслянистая пленка, в прокуратуре подтверждают, что речь идет о разливе нефтепродуктов. Проверкой занимаются надзорные ведомства

Фото: Амурская бассейновая природоохранная прокуратура

В акватории в порту города Находка в Приморском крае произошел разлив нефтепродуктов, по факту произошедшего началась проверка. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

«Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой организована проверка по факту разлива нефтепродуктов в акватории залива Находка. Площадь и источник загрязнения устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства.

О загрязнении залива у берегов Находки также сообщается на сайте городской администрации. В сообщении называют разлив «предполагаемым» и говорят, что в море оказалось «неизвестное вещество». Вместе с тем в администрации отметили, что на месте работает нефтемусоросборщик.

«Как сообщило руководство АО «Порт Восточные ворота-Приморский завод», разлив вещества неизвестного происхождения был обнаружен в акватории, прилегающей к территории предприятия, днем 21 октября», — сообщили в администрации. Проверкой занимается Росприроднадзор.

РБК направил запрос в министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, Росприроднадзор и в компанию ООО «Судоремонтный комплекс Приморский завод». Также РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Приморского края.

На фотографии, опубликованной прокуратурой, видно, что вдоль берега, у портовых сооружений, расплывается большое маслянистое пятно. Фотографии также опубликовал Telegram-канал «Находкинский портовой».

В конце сентября о загрязнении воды также сообщили на Камчатке. На берег в районе Халактырского пляжа выбросило мертвых морских животных, а серфингисты жаловались на плохое самочувствие после купания. При этом точную причину произошедшего пока установить не удалось, однако власти настаивают, что речь идет о природном явлении.