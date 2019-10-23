Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 63,63 (-0,13) Quote, 22 окт, 12:31
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 70,92 (-0,25) Quote, 22 окт, 12:31
В посольстве заявили о сокрытии США информации о возвращении Бутиной Политика, 03:45 Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала Бизнес, 03:35 На севере Москвы загорелся ангар на площади 400 кв. м Общество, 03:13 «Нога Миранчука в порядке»: реакция на игру «Локомотива» с «Ювентусом» Спорт, 03:13 Два человека погибли в результате взрыва гранаты в центре Киева Общество, 02:51 СМИ узнали о задержании под Майами раскритикованного Путиным Билалова Общество, 02:39 Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области Общество, 02:26 Конгресс потребовал от Трампа надавить на Россию из-за «дела Уилана» Политика, 02:15 Минобороны Турции заявило о завершении военной операции в Сирии Политика, 02:06 В Иркутске проверят лишение врачей положенной по указу Путина зарплаты Общество, 01:47 СМИ узнали о новой отставке в Белом доме на фоне скандала с саммитом G7 Политика, 01:31 В МИД Норвегии заявили об отсутствии угрозы со стороны России Политика, 01:12 Семин назвал поражение от «Ювентуса» недоведенным до конца хорошим делом Спорт, 01:00 Посол США назвал причину разморозки финансовой помощи Украине Политика, 00:56
Общество ,  
0 
СМИ узнали о задержании под Майами раскритикованного Путиным Билалова
В России против Ахмеда Билалова было заведено уголовное дело. Этому предшествовала публичная критика в отношении бизнесмена со стороны президента России
Ахмед Билалов (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов, когда-то публично раскритикованный президентом Владимиром Путиным, был арестован во вторник утром иммиграционными агентами США недалеко от Майами (штата Флорида). Об этом сообщает Miami Herald со ссылкой на свои источники.

Издание уточняет, что остается неясным, добивается ли Россия его экстрадиции или же он должен быть депортирован за какое-то другое нарушение. По информации издания, Билалов проживал со своей женой и новорожденным ребенком в квартире на Санни-Айлс-Бич.

Его адвокат был доступен для комментариев, добавляет газета.

Политика
МВД опровергло закрытие уголовных дел против братьев Билаловых

В отношении Ахмеда Билалова в России в 2013 году было заведено уголовное дело по обвинению в причастности к «необоснованным затратам средств на поездки руководства компании в страны дальнего зарубежья с использованием элементов роскоши» из бюджета компании.

Незадолго до возбуждения уголовного дела он подвергся резкой критике со стороны приехавшего в Сочи президента Владимира Путина за срыв сроков строительства олимпийского комплекса трамплинов «Русские горки» к предстоящей на тот момент Олимпиаде 2014 года. Помимо руководителя компании «Курорты Северного Кавказа» Билалов также был вице-президентом Олимпийского комитета России. После критики президента он был уволен с обоих постов и покинул Россию.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Ахмед Билалов, задержание, Владимир Путин
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
МВД опровергло закрытие уголовных дел против братьев Билаловых
Политика
СМИ сообщили о прекращении уголовных дел против братьев Билаловых
Общество
ЦБ отозвал лицензию у бывшего банка Билалова
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter