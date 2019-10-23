СМИ узнали о задержании под Майами раскритикованного Путиным Билалова

В России против Ахмеда Билалова было заведено уголовное дело. Этому предшествовала публичная критика в отношении бизнесмена со стороны президента России

Ахмед Билалов (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов, когда-то публично раскритикованный президентом Владимиром Путиным, был арестован во вторник утром иммиграционными агентами США недалеко от Майами (штата Флорида). Об этом сообщает Miami Herald со ссылкой на свои источники.

Издание уточняет, что остается неясным, добивается ли Россия его экстрадиции или же он должен быть депортирован за какое-то другое нарушение. По информации издания, Билалов проживал со своей женой и новорожденным ребенком в квартире на Санни-Айлс-Бич.

Его адвокат был доступен для комментариев, добавляет газета.

В отношении Ахмеда Билалова в России в 2013 году было заведено уголовное дело по обвинению в причастности к «необоснованным затратам средств на поездки руководства компании в страны дальнего зарубежья с использованием элементов роскоши» из бюджета компании.