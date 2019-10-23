Третьяковка ответила на сообщения об «украденной» из Чечни картине

Картину Александра Головина сняли с выставки в Третьяковской галерее после публикации коллекционера о том, что ее украли из музея в Чечне. Там принадлежность картины подтвердили, а нынешний владелец согласился вернуть ее музею

Фото: Inna Gamina / Facebook

Третьяковская галерея сняла с выставки картину Александра Головина «Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке» после сообщений СМИ о том, что ее могли украсть из Национального музея в Грозном. Об этом говорится на сайте галереи.

Сотрудники галереи связались с одним из ее владельцев, а также с Всероссийским реставрационным центром им. И.Э. Грабаря, который занимался реставрацией полотна в 1961 году.

На происхождение картины обратил внимание коллекционер Сергей Подстаницкий, сообщала The Art Newspaper. По его словам, полотно уже не первый раз выставляется в Третьяковской галерее, и в 2014 году он рекомендовал «музейным коллегам довести до сведения владельца истинное происхождение вещи, поскольку она была украдена из Грозненского музея во время боевых действий». Тогда, по утверждению Подстаницкого, полотно убрали с выставки.

В галерею картину доставили для выставки пейзажиста Василия Поленова, учеником которого был Головин. После снятия полотно поместили в запасники музея, а специалисты галереи начали технико-технологическое исследование.