Третьяковка ответила на сообщения об «украденной» из Чечни картине

Третьяковская галерея сняла с выставки картину Александра Головина «Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке» после сообщений СМИ о том, что ее могли украсть из Национального музея в Грозном. Об этом говорится на сайте галереи.
Сотрудники галереи связались с одним из ее владельцев, а также с Всероссийским реставрационным центром им. И.Э. Грабаря, который занимался реставрацией полотна в 1961 году.
На происхождение картины обратил внимание коллекционер Сергей Подстаницкий, сообщала The Art Newspaper. По его словам, полотно уже не первый раз выставляется в Третьяковской галерее, и в 2014 году он рекомендовал «музейным коллегам довести до сведения владельца истинное происхождение вещи, поскольку она была украдена из Грозненского музея во время боевых действий». Тогда, по утверждению Подстаницкого, полотно убрали с выставки.
В галерею картину доставили для выставки пейзажиста Василия Поленова, учеником которого был Головин. После снятия полотно поместили в запасники музея, а специалисты галереи начали технико-технологическое исследование.