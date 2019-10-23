Более десяти украинских депутатов заподозрили в получении взятки

Они якобы получили по $30 тыс. за отказ голосовать против антикоррупционного закона. Владимир Зеленский потребовал от подозреваемых, в том числе от членов президентской партии «Слуга народа», пройти проверку на детекторе лжи

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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело о возможном получении взятки народными депутатами. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Речь идет о проверке появившейся информации о том, что 11 депутатов — членов парламентского комитета по финансам и налоговой политике якобы получили по $30 тыс. за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости. Нардепов заподозрили в преступлении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение взятки должностным лицом), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.

В САП не назвали фамилий депутатов, о которых идет речь. В финансовом комитете Рады 36 человек, это представители нескольких фракций, включая «Слугу народа». Однако именно 11 членов «Слуги народа» не проголосовали за законопроект, из-за которого началась проверка.

На фоне уголовного дела президент Украины Владимир Зеленский призвал всех членов комитета пройти проверку на детекторе лжи. «Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование на комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы», — написал он. Зеленский добавил, что не допустит, чтобы парламентарии от «Слуги народа» бросали тень на всю фракцию.