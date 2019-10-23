Более десяти украинских депутатов заподозрили в получении взятки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 63,8 (+0,17) Quote, 12:16
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 70,96 (+0,04) Quote, 12:16
Как открыть агентство недвижимости с оборотом 1 млрд руб. в месяц РБК Стиль и Henderson, 15:59 Один из лидеров протестов в Гонконге сообщил о планах оппозиции Политика, 15:55 Минобороны опубликовало карту военных патрулей в Сирии Политика, 15:45 Кого заменят роботы Pro, 15:45 Московское «Динамо» одержало третью подряд победу в КХЛ Спорт, 15:43 На «Авито» появилась «визитка Путина» за 2 млн руб. Общество, 15:40 Число пострадавших в ДТП в Петербурге выросло до восьми человек Общество, 15:37 Касатонов стал основным претендентом на пост гендиректора Ночной лиги Спорт, 15:31 ФСИН объяснила выгоды работы с заключенными для бизнеса Общество, 15:29 До 1 млн руб. готовы платить иностранцы за аренду жилья РБК и Элитная недвижимость, 15:29 Власти Мальты выкупили бывший дом Елизаветы II Общество, 15:26 Фигуристка Туктамышева допустила выступление под «Императрицу» Аллегровой Спорт, 15:24 Появилось видео испытания Крымского моста гружеными вагонами Общество, 15:23 Путин и президент ЦАР обсудили убийство российских журналистов Общество, 15:20
Общество ,  
0 
Более десяти украинских депутатов заподозрили в получении взятки
Они якобы получили по $30 тыс. за отказ голосовать против антикоррупционного закона. Владимир Зеленский потребовал от подозреваемых, в том числе от членов президентской партии «Слуга народа», пройти проверку на детекторе лжи
Фото: Zuma \ ТАСС

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело о возможном получении взятки народными депутатами. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Речь идет о проверке появившейся информации о том, что 11 депутатов — членов парламентского комитета по финансам и налоговой политике якобы получили по $30 тыс. за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости. Нардепов заподозрили в преступлении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение взятки должностным лицом), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.

В САП не назвали фамилий депутатов, о которых идет речь. В финансовом комитете Рады 36 человек, это представители нескольких фракций, включая «Слугу народа». Однако именно 11 членов «Слуги народа» не проголосовали за законопроект, из-за которого началась проверка.

Общество
Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине

На фоне уголовного дела президент Украины Владимир Зеленский призвал всех членов комитета пройти проверку на детекторе лжи. «Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование на комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы», — написал он. Зеленский добавил, что не допустит, чтобы парламентарии от «Слуги народа» бросали тень на всю фракцию.

19 октября глава парламентского комитета Даниил Гетманцев («Слуга народа») сообщил, что антикоррупционный законопроект принять не удалось. На заседании комитета за него проголосовали пять членов комитета «Слуги народа» из 16 (помимо самого Гетманцева и его заместителей). По словам бывшего нардепа Сергея Лещенко, депутатам за отказ голосовать заплатили по $30 тыс.

Автор: Артём Губенко
Теги: коррупция, депутаты, Украина
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
Антикоррупционную службу Украины возглавила экс-депутат блока Порошенко
Политика
Суд обязал НАБУ возбудить новое дело против генпрокурора Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter