Суд в Венгрии вынес приговор за гибель 71 мигранта в грузовике

Суд в Венгрии приговорил к пожизненному заключению четверых человек по делу о смерти 71 мигранта, задохнувшихся в грузовике в 2015 году. Об этом сообщает Reuters.

Контрабандисты были признаны виновными в организованной торговле людьми и убийстве. Несмотря на просьбы, они отказались впустить воздух в грузовой автомобиль, в результате чего люди скончались от удушья.

27 августа 2015 года в кузове грузовика, оставленного на трассе А4 в Австрии, были обнаружены тела 71 мигранта, в том числе детей. Среди личных вещей погибших был обнаружен один сирийский проездной документ. По данным следствия, мигранты задохнулись в грузовике.

В августе того же года венгерская полиция задержала четырех человек, подозреваемых в причастности к делу о грузовике с телами мигрантов. Трое из них — граждане Болгарии, один — афганистанец.