В Сочи при взрыве в частном доме погиб мужчина и пострадали трое детей

В результате взрыва, прогремевшего в одном из частных домов в Сочи, один мужчина погиб, трое детей получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. Информацию о погибшем и трех пострадавших «Интерфаксу» подтвердили в администрации города Сочи. Там уточнили, что дети с ожогами госпитализированы.

По данным ТАСС, предварительной причиной происшествия назван взрыв газового баллона. Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией сообщает, что газовый баллон на месте ЧП не обнаружен. По его словам, взрыв мог произойти во время изготовления самодельных петард к предстоящему Новому году.

Жизни детей ничего не угрожает, добавляет собеседник ТАСС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.