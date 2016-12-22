Правила бизнеса основателя сети «Красное & Белое» Сергея Студенникова

В 2006 году Студенников открыл первый магазин «Красное & Белое», в 2015 году получил Премию РБК, а в октябре 2018 — стал долларовым миллиардером. Представляем правила бизнеса Сергея Студенникова, которые привели его к миллиарду

Сергей Студенников (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

В 2006 году Сергей Студенников открыл первый магазин «Красное & Белое», а в октябре 2018 года его сеть магазинов сделала предпринимателя долларовым миллиардером по версии Bloomberg Billionaires Index. Перспективы подхода Студенникова к управлению бизнесом РБК оценил еще в 2015 году, когда основатель сети получил Премию РБК как «Предприниматель года». Представляем десять правил бизнеса Сергея Студенникова, которые привели его к первому миллиарду долларов.

«Зубами цепляться за жизнь»

Бизнес-образования у меня нету, эм-би-эев [MBA] — нету. Я жил в Челябинской области, в городе Бакале. Это маленький городок, и там идет рудодобыча. Я учился в Сатке, в горно-керамическом техникуме. Но повезло, что образование было на удивление очень хорошее, хотя я ученик не сильно прилежный был. Я работал по распределению — в карьере, в шахте. Потом в армию ушел. А уже с армии когда пришел, сразу переехал в Челябинск. Пришлось зубами цепляться за жизнь.

«Ты номер один или никто»

Мне сильно повезло в жизни: я общался с людьми, которые начали заниматься ретейлом уже в конце 1990-х. Сразу было понятно, что будущее в любом случае за ретейлом. И что нужна именно сеть, и сеть во всей стране, не просто в каком-то отдельно взятом городе или регионе. В ретейле, короче, ты номер один или никто. Вот такая позиция должна быть.

«Получилось, что совпало время и место»

Время — это был 2006 год, момент введения ЕГАИСа, закрытие [импорта из] Грузии и Молдавии. Произошел тотальный дефицит алкоголя на полках. В этот момент мы открыли свой магазин с наполнением больше чем где бы то ни было. И все, с первого дня пошла выручка раз в пять выше ожидаемого уровня. Это явилось подтверждением, что мы сделали правильный шаг и что надо срочно заниматься тиражированием этих магазинов.

«Помним, кто нам подставлял плечо»

Производители, поставщики, конкуренты, дистрибьюторы — короче, весь рынок был напряжен. Кто-то боялся с нами связываться, но были отчаянные производители, и они говорили: «Нам без разницы. Давайте, парни, мы готовы». А кто-то говорил: «Не, с этими дураками мы работать не будем». Сейчас понятно, что эти люди не у дел остались. Сопливых вовремя целуют. Но мы помним, кто нам подставлял плечо, мы этих людей, конечно, никогда не бросим.

«Раньше мы придумывали и были драйвером падения цены на рынке»

Сейчас ценообразование происходит 100-процентно относительно рынка. Если сегодня акция в «Ашане», за рубль продают эту позицию, мы у себя поставили за рубль. В «Ашане» закончилась акция, но есть в «Ленте» теперь за рубль, у нас будет рубль. Завтра нигде акции нет, и эта позиция продается по рубль двадцать, значит, у нас будет за рубль двадцать продаваться. Задача — чтобы покупатель не делал круги по магазинам и не искал, где дешевле.

«У нас, как в государстве, жесткая вертикаль власти»

По-другому никак, вообще никак, иначе — разброд и шатание. Плюс высока коррупционная составляющая, как и во всем обществе. Здесь нужно контролировать все самому, обязательно. Потому что еще один из моментов, который отражается на цене товара на полке, — это отсутствие коррупционной составляющей.

«Пришел и у меня из кармана вытащил деньги»

У каждого своя метода какая-то, менее эффективная, более эффективная, чем у нас. Но у нас ни один SKU завести невозможно без коллегиального утверждения и лично моего. И есть уже определенный имидж среди поставщиков. Они все знают, если, не дай бог, левое движение будет — работать никогда больше не будем. Они потеряют наш сбытовой канал навсегда. Потому что это расценивается как воровство лично у меня. Пришел и у меня из кармана вытащил деньги. Зачем?

«Вообще без разницы»

В любой регион заходишь, и через три года ты 100-процентно его накрываешь. Вообще без разницы. Питер — это город c высоким проникновением сетей, с развитым сетевым ретейлом. Вот точно, мы придем в Питер — три года надо будет. Ну, для Питера — пять. Никогда не поздно. В Нью-Йорк придем — то же самое. Какая разница? В Нью-Йорке то же самое можно сделать. В Нью-Йорке еще лучше. А в Гуанчжоу каком-нибудь можно в одном доме четыре магазина открывать.

«Чем качественнее конкурент, тем качественнее ты»

И если бы не было конкурентов, их надо было бы создавать обязательно. Иначе, во-первых, неинтересно работать. Сейчас мы уже находимся на таком этапе развития, что сам интерес, спортивный интерес — гораздо выше, нежели просто тупо заработать денег для того, чтобы пойти купить, например, машину или квартиру. Это уже неинтересно. Вообще.

«Мы осознали, для чего мы нужны»

Любая компания, если она не осознает, для чего она нужна своему покупателю, — она существовать не может. Просто — откроем сеть, потом ее продадим задорого и уедем жить на Гавайи. Успешная сеть будет? Офигенно будет успешная, я думаю. Задачи у нас — продать что-то и куда-то уехать — нет такой задачи. Задача стоит такая — мы навсегда.

Первое большое интервью Сергея Студенникова федеральному СМИ читайте в журнале РБК