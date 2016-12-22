Bloomberg включил владельца сети «Красное & Белое» в список миллиардеров

Основатель алкогольной сети Сергей Студенников впервые вошел в список долларовых миллиардеров по версии Bloomberg Billionaires Index. Агентство не приводит оценки его состояния. По данным Forbes, оно составляет $950 млн

Сергей Студенников (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Челябинский бизнесмен Сергей Студенников, основатель сети магазинов алкогольной продукции «Красное & Белое», впервые вошел в рейтинг долларовых миллионеров агентства Bloomberg.

В проекте Bloomberg Billionaire Index анкеты на Студенникова пока нет, точная оценка его состояния на текущий момент не раскрывается. Агентство указывает, что в прошлом году в компании Студенникова произошел скачок продаж на 50%, до 215 млрд руб или $3,3 млрд, в этом году — еще на 40%.

По версии Bloomberg, «Красное & Белое» — самый быстрорастущий ретейлер в России. «Мы каждый день открываем в среднем по шесть новых магазинов», — приводит агентство слова российского миллиардера.

В прошлогоднем рейтинге РБК-500 SPS-Холдинг («Красное & Белое) Студенников занял 20-е место в рейтинге самых быстрорастущих компаний страны. Бизнес челябинского предпринимателя находится в лидерах этого рейтинга на протяжении последних четырех лет. Если в 2013 году выручка компании составляла 29 млрд руб., то в 2016 году она составила уже 138 млрд руб.

Первый магазин «Красное & Белое» был открыт в 2006 году в городе Копейске Челябинской области. В настоящее время у сети магазинов Студенникова порядка 6,7 тыс. точек продаж по всей стране. Ассортимент сети включает не только алкоголь: в магазинах «Красное & Белое» помимо почти тысячи видов различных алкогольных напитков продаются различные продукты питания, например кофе, молоко и колбасы.

Гендиректор петербургской исследовательской группы Infoline Иван Федяков считает, что для крупнейших розничных продавцов продуктов питания алкоголь был самой прибыльной категорией товаров, однако​ «Красное & Белое» разрушает рынок», подчеркнул он. По его словам, Студенников предлагает цены на алкоголь, которые ниже средних по рынку. Так «Красному & Белому» удается переманивать покупателей традиционных ретейлеров, таких как «Ашан» и «Магнит».

Российская версия журнала Forbes включила Сергея Студенникова в рейтинг 200 богатейших бизнесменов страны. Составители списка поставили предпринимателя на 115-е место с состоянием $950 млн.