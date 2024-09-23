СК возбудит дело после нападения на защитников деревьев в Москве

Жители Хорошёво-Мнёвники ранее рассказали РБК, что в последние дни на их район «совершается налет рубщиков деревьев», а в ночь на 19 сентября, когда людям с бензопилами пытались помешать, один из них применил перцовый баллончик

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нападением с перцовым баллончиком на одного из защитников леса в районе Хорошёво-Мнёвники, говорится в сообщении СК.

«В соцмедиа продолжается обсуждение информации о вырубке деревьев в районе Хорошёво-Мнёвники города Москвы. Также сообщается о том, что, когда жители попытались остановить вырубку, против них неизвестными был использован перцовый баллончик», — сказано в сообщении. Возбудить дело Бастрыкин поручил главе ГСУ СК по столице Андрею Стрижову.

22 сентября несколько жителей Хорошёво-Мнёвников рассказали РБК, что в последние дни на их район «совершается налет рубщиков деревьев», работы идут по всей улице Маршала Тухачевского до улицы Живописной, а во вторник, 17 сентября, начали пилить деревья на бульваре Генерала Карбышева, также вырубается улица Глаголева.

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«Позавчера [17 сентября] они утром пришли к нам на бульвар. Стали пилить деревья на бульваре, свалили два дерева и одно около подъезда, вот так вот хаотично, две бригады. Жители стали к ним подходить, спрашивать, что вы делаете, кто вы такие, где у вас разрешение? Ну, просто вот на бульваре, где люди гуляют, там скамеечки, фонтан, какие-то площадки детские. Вот приходит мужик с бензопилой и быстро-быстро валит дерево. Причем просто вот валит, как в лесу», — рассказал один из жителей.

По словам мужчины (он живет на улице Тухачевского), рабочие заявляют, что их нанял некий строительный подрядчик и в районе «будут проходить какие-то сети». При этом они не показывают никаких документов, у них нет порубочного билета, разрешения на вырубку и плана работ, сообщил собеседник. «Никаких документов нам не предоставляют, не объясняют, зачем это и почему, в срубочных талонах нет нашего адреса, и количество деревьев тоже не указано. Все делается в четыре утра, никаких уведомлений не было, рабочие работают без касок и документов, ограждений тоже не было», — сообщила другая местная жительница.

В одну из ночей рабочие пришли и свалили еще несколько 50-летних деревьев — каштан, березы, липы. На это время, по словам собеседника, в соседних домах были заблокированы лифты, чтобы жители не могли выйти и помешать им, рассказали РБК трое жителей района. После этого они решили организовать дежурство.

По словам мужчины, в ночь на 19 сентября, когда на бульваре Карбышева дежурили около десяти человек, туда на двух машинах приехали люди с бензопилами и пошли к деревьям. Жители попытались им помешать, в ответ один из приехавших применил против них перцовый баллончик и начал угрожать бензопилой, кроме того, рабочие пригнали к месту трактор, которым начали «сгонять людей». Из-за перцового баллончика трем жителям понадобилась помощь медиков, уточнила другая собеседница РБК. Когда люди вызвали полицию, приехали два наряда, «сказали им сдать документы и повезли их в ОВД давать показания», рассказал мужчина, добавив, что он и еще несколько жителей написали заявления в МВД.

22 сентября следователи начали проверку из-за обращения москвичей к Бастрыкину о вырубке деревьев в районе Хорошёво-Мнёвник. В ведомстве тогда заявили, что главе СК представят доклад о ходе проверки «по факту противоправных действий» в отношении жителей.

Также ранее на сайте Change.org была запущена петиция с требованием остановить массовую вырубку, по состоянию на утро 23 сентября ее подписали 5,4 тыс. человек.