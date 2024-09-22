СК начал проверку из-за вырубки деревьев на северо-западе Москвы

Жители Хорошёво-Мнёвников жалуются на массовую вырубку деревьев, отмечая, что рабочие не показывают никаких документов и не объясняют, кто и зачем их нанял. Они организовали дежурство. СК начал проверку

Фото: предоставлено РБК

Следователи начали проверку из-за обращения москвичей к главе СК Александру Бастрыкину о вырубке деревьев в районе Хорошёво-Мнёвники на северо-западе столицы, сообщает ведомство.

«Также сообщается о том, что, когда жители попытались остановить вырубку, против них неизвестными был использован перцовый баллончик», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что Бастрыкину представят доклад о ходе проверки «по факту противоправных действий» в отношении жителей.

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Четверо жителей Хорошёво-Мнёвников рассказали РБК, что в последние дни на их район «совершается налет рубщиков деревьев», работы идут по всей улице маршала Тухачевского до улицы Живописная, во вторник, 17 сентября, начали пилить деревья на бульваре генерала Карбышева, также «вырубается» улица Глаголева.

«Позавчера [17 сентября] они утром пришли к нам на бульвар. Стали пилить деревья на бульваре, свалили два дерева и одно около подъезда, вот так вот хаотично, две бригады. Жители стали к ним подходить, спрашивать, что вы делаете, кто вы такие, где у вас разрешение? Ну, просто вот на бульваре, где люди гуляют, там скамеечки, фонтан, какие-то площадки детские. Вот приходит мужик с бензопилой и быстро-быстро валит дерево. Причем просто вот валит, как в лесу», — рассказал один из жителей.

По словам мужчины (он живет на улице Тухачевского), рабочие заявляют, что их нанял некий строительный подрядчик и в районе «будут проходить какие-то сети». При этом они не показывают никаких документов, у них нет порубочного билета, разрешения на вырубку и плана работ, сообщил собеседник. «Никаких документов нам не предоставляют, не объясняют зачем это и почему, в срубочных талонах нет нашего адреса и количество деревьев тоже не указано. Все делается в 4 утра, никаких уведомлений не было, рабочие работают без касок и документов, ограждений тоже не было», — сообщила другая местная жительница.

В одну из ночей рабочие пришли и свалили еще несколько 50-летних деревьев — каштан, березы, липы. На это время, по словам собеседника, в соседних домах были заблокированы лифты, чтобы жители не могли выйти и помешать им, рассказали РБК трое жителей района. После этого они решили организовать дежурство.

По словам мужчины, в ночь на 19 сентября, когда на бульваре Карбышева дежурили около десяти человек, туда на двух машинах приехали люди с бензопилами и пошли к деревьям. Жители попытались им помешать, в ответ один из приехавших применил против них перцовый баллончик и начал угрожать бензопилой, кроме того, рабочие пригнали к месту трактор, которым начали «сгонять людей». Из-за перцового баллончика трем людям понадобилась помощь медиков, уточнила другая собеседница РБК. Когда жители вызвали полицию, приехали два наряда, «сказали им сдать документы и повезли их в ОВД давать показания», рассказал мужчина, добавив, что он и еще несколько жителей написали заявление в МВД.

«Управа района не уведомляла жителей о работе на данной территории. Она не была оцеплена для обеспечения безопасности граждан. Неизвестные люди просто врываются с техникой в наш парк, пилят великовозрастные деревья и прячутся от жителей по дворам в ожидании новой вылазки», — сказала одна из жительниц. По ее словам, люди многократно обращались в полицию, которая «отрабатывает точечно вызовы по заявкам, но на сам процесс влияние не оказывает». Она рассказала, что с жителями встретился только заместитель главы управы по вопросам строительства района Хорошёво-Мнёвники Александр Азаренко, но «аргументированных объяснений массовой вырубке нет». «Мы хотим видеть всю утвержденную проектную документацию с подписями, план по вырубке, и порубочные билеты», — подчеркнула женщина.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу мэра и правительства Москвы.

На сайте Change.org была запущена петиция с требованием остановить массовую вырубку, по состоянию на 22 сентября ее подписали 4,5 тыс. человек.