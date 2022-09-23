Фигуранты дела о гибели детей в лагере «Холдоми» получили до 9 лет тюрьмы
Солнечный районный суд Хабаровского края вынес приговор фигурантам дела о гибели детей при пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» возле Комсомольска-на-Амуре в 2019 году, сообщает региональная прокуратура.
Владелец горнолыжного комплекса Виталий Бурлаков приговорен к девяти годам заключения, директор лагеря Максим Кузнецов — восьми годам. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактики работы по Солнечному району подразделения краевого МЧС Эдуард Новгородцев получил четыре года лишения свободы. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима.
Бурлакова и Кузнецова признали виновными по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц), Новгородцева — ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).
На заседании в середине августа фигуранты выступили с последним словом, они не признали вину.
Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля 2019 года. Погибли мальчик и три девочки, еще шестеро детей пострадали. Всего в лагере отдыхали 189 детей в возрасте от 10 до 16 лет, сгорели 20 из 26 палаток.
В палатках на ночь были установлены электрообогреватели. Как сообщает прокуратура, причиной происшествия стали нарушения правил пожарной безопасности при их эксплуатации. Кроме того, в лагере не было инструкции по эвакуации людей, а персоналу не выдали средства индивидуальной защиты. По версии ведомства, сотрудник МЧС «не принял должных мер по выявлению и пресечению допущенных нарушений».
Суд должен был начать оглашение приговора 25 августа, затем оглашение перенесли на 8 сентября.
Материал дополняется