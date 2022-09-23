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В «Безопасном городе» сменится куратор от МЧС

В министерстве, которое является координатором системы, отвечать за проект будет замминистра по оперативному реагированию
Виктор&nbsp;Яцуценко (в центре)
Виктор Яцуценко (в центре) (Фото: mchs.gov.ru)

В МЧС проанализировали работу подразделений центрального аппарата министерства, координировавших деятельность по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», и решили передать эти функции в другой департамент. Если до сих пор работу по «Безопасному городу» курировал первый заместитель министра МЧС Александр Чуприян, то теперь эти полномочия передадут замминистра Виктору Яцуценко, в зону ответственности которого входит контроль за цифровизацией ведомства. Об этом РБК рассказал источник, близкий к МЧС, информацию подтвердил другой источник, знакомый с работой проекта «Безопасный город».

До сих пор работа по созданию «Безопасного города» велась сотрудниками Департамента образовательной и научно-технической деятельности и прикомандированными специалистами ВНИИ ГОЧС МЧС, рассказал собеседник. Теперь эти полномочия, по предложению одного из советников министра МЧС Даниила Мартынова, доклад которого лег в основу всех изменений, перейдут в Департамент информационных технологий и связи МЧС (ДИТС).

«В этом департаменте планируется создать отдел, отвечающий за внедрение «Безопасного города» в регионах — аналогично тому, как было в МЧС при реализации проекта по построению «Системы-112», — рассказал собеседник.

Все изменения планируется реализовать в конце сентября и начале октября этого года. РБК направил запрос в пресс-службу МЧС.

По словам одного из собеседников РБК, министр МЧС Александр Куренков уже предупредил правительство о предстоящих изменениях по «Безопасному городу» внутри МЧС и предложил правительству остановить работу с регионами по оценке технической документации системы до 1 декабря 2022 года.

Также министр проинформировал правительство о том, что планирует оценить целесообразность разработки проекта федерального закона о «Безопасном городе» и подготовить предложения по внесению изменений в концепцию.

Ранее РБК сообщал, что приграничные с Украиной регионы попросили выделить дополнительные средства на внедрение «Безопасного города». Затраты на это оцениваются в 13,7 млрд руб.

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Что такое «Безопасный город»

Это межведомственная платформа обмена данными, ее построение в стране курирует вице-премьер Денис Мантуров, возглавляющий созданную специально для этого межведомственную комиссию.

На сегодняшний день БГ развивается за счет средств региональных бюджетов, именно регионы и муниципалитеты — основные заказчики БГ.

Системы БГ включают в себя мониторинг работоспособности структур обеспечения жизнедеятельности (коммунальная и городская инфраструктура), транспортной инфраструктуры и дорожного движения, экологической обстановки и общественной безопасности. Базовые элементы «Безопасного города» построены в 10 российских регионах.

«Думаю, что сейчас «Безопасный город» получит активное развитие не только на территориях приграничных регионов, но и глубоко внутри страны, а также на территориях, которых после референдума могут войти в состав России», — считает генеральный конструктор «Безопасного города» Оксана Якимюк.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
МЧС "Безопасный город" кадровые перестановки Александр Чуприян
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