В «Безопасном городе» сменится куратор от МЧС

В министерстве, которое является координатором системы, отвечать за проект будет замминистра по оперативному реагированию

Виктор Яцуценко (в центре) (Фото: mchs.gov.ru)

В МЧС проанализировали работу подразделений центрального аппарата министерства, координировавших деятельность по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», и решили передать эти функции в другой департамент. Если до сих пор работу по «Безопасному городу» курировал первый заместитель министра МЧС Александр Чуприян, то теперь эти полномочия передадут замминистра Виктору Яцуценко, в зону ответственности которого входит контроль за цифровизацией ведомства. Об этом РБК рассказал источник, близкий к МЧС, информацию подтвердил другой источник, знакомый с работой проекта «Безопасный город».

До сих пор работа по созданию «Безопасного города» велась сотрудниками Департамента образовательной и научно-технической деятельности и прикомандированными специалистами ВНИИ ГОЧС МЧС, рассказал собеседник. Теперь эти полномочия, по предложению одного из советников министра МЧС Даниила Мартынова, доклад которого лег в основу всех изменений, перейдут в Департамент информационных технологий и связи МЧС (ДИТС).

«В этом департаменте планируется создать отдел, отвечающий за внедрение «Безопасного города» в регионах — аналогично тому, как было в МЧС при реализации проекта по построению «Системы-112», — рассказал собеседник.

Все изменения планируется реализовать в конце сентября и начале октября этого года. РБК направил запрос в пресс-службу МЧС.

По словам одного из собеседников РБК, министр МЧС Александр Куренков уже предупредил правительство о предстоящих изменениях по «Безопасному городу» внутри МЧС и предложил правительству остановить работу с регионами по оценке технической документации системы до 1 декабря 2022 года.

Также министр проинформировал правительство о том, что планирует оценить целесообразность разработки проекта федерального закона о «Безопасном городе» и подготовить предложения по внесению изменений в концепцию.

Ранее РБК сообщал, что приграничные с Украиной регионы попросили выделить дополнительные средства на внедрение «Безопасного города». Затраты на это оцениваются в 13,7 млрд руб.

Читайте на РБК Pro Pro Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины Статьи Pro Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда Статьи Pro Страшно отдавать задачи на аутсорс: как подстраховаться Страшно отдавать задачи на аутсорс: как подстраховаться Инструкции Pro Чего точно не стоит делать, если вам тревожно: 5 советов Чего точно не стоит делать, если вам тревожно: 5 советов Инструкции Pro Как справиться с выгоранием, если взять отпуск или уволиться не вариант Как справиться с выгоранием, если взять отпуск или уволиться не вариант Статьи Pro Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так Статьи Pro 90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать 90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать Инструкции Pro Не спешите увольнять сотрудника: три рискованные для компании ситуации Не спешите увольнять сотрудника: три рискованные для компании ситуации Инструкции