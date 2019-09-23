Прокачку нефти по «Дружбе» прервали из-за незаконной врезки в Польше

Из-за незаконной врезки в трубопровод «Дружба» произошел разлив нефти

Фото: Егор Еремов / РИА Новости

Компания «Транснефть» в понедельник утром объявила, что прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» приостанавливалась на девять часов из-за ЧП на польском участке трубопровода.

Представитель «Транснефти» сообщил журналистам, что прокачка нефти по «Дружбе» была приостановлена в 19:50 во воскресенье, 22 сентября, и восстановлена в понедельник в 05:05 мск «в связи с инцидентом у польского оператора PERN».

В свою очередь, польская компания PERN сообщила, что 22 сентября произошел разлив нефти из трубопровода «Дружба» неподалеку от Варшавы. Причиной утечки названа попытка неизвестных злоумышленников произвести незаконную врезку в трубопровод.

«Утечка была устранена, и правоохранительные органы уже расследуют это дело», — говорится в сообщении PERN.

В польской компании отметили также, что во время приостановки прокачки поставляли НПЗ необходимое сырье, а к настоящему времени в полном объеме восстановили прокачку нефти по всем трем ниткам трубопровода.