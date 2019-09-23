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Прокачку нефти по «Дружбе» прервали из-за незаконной врезки в Польше
Из-за незаконной врезки в трубопровод «Дружба» произошел разлив нефти
Транснефть TRNFP ₽151 550 +0,13% Купить
Фото: Егор Еремов / РИА Новости

Компания «Транснефть» в понедельник утром объявила, что прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» приостанавливалась на девять часов из-за ЧП на польском участке трубопровода.

Представитель «Транснефти» сообщил журналистам, что прокачка нефти по «Дружбе» была приостановлена в 19:50 во воскресенье, 22 сентября, и восстановлена в понедельник в 05:05 мск «в связи с инцидентом у польского оператора PERN».

В свою очередь, польская компания PERN сообщила, что 22 сентября произошел разлив нефти из трубопровода «Дружба» неподалеку от Варшавы. Причиной утечки названа попытка неизвестных злоумышленников произвести незаконную врезку в трубопровод.

«Утечка была устранена, и правоохранительные органы уже расследуют это дело», — говорится в сообщении PERN.

В польской компании отметили также, что во время приостановки прокачки поставляли НПЗ необходимое сырье, а к настоящему времени в полном объеме восстановили прокачку нефти по всем трем ниткам трубопровода.

Нефтепровод «Дружба», построенный в 1964 году, проходит по территории России, Украины, Белоруссии, Польши, Чехии, Словакии, Германии, Венгрии, Латвии и Литву. Протяженность участка нефтепровода «Дружба», проходящего по территории Польши, составляет 675 км.

В середине апреля Белоруссия пожаловалась, что по магистральному трубопроводу «Дружба» из России поступает загрязненная хлорорганическими соединениями нефть. Страна временно прекратила ее принимать. Впоследствии к Белоруссии присоединились Германия, Польша и Словакия. Затем поставки чистой нефти возобновили.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Польша, «Дружба»
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