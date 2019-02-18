Суд в Петербурге вернул дело о хищениях в порту Усть-Луга в прокуратуру

Суд в Петербурге вернул дело о хищениях в порту Усть-Луга в прокуратуру

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении председателя совета директоров «Компании Усть-Луга» Валерия Израйлита. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

«По итогам суд вынес постановление о возврате прокурору уголовного дела в соответствии со ст. 237 УПК РФ», — говорится в сообщении. Отмечается, что также поступило ходатайство об изменении Израйлиту меры пресечения, однако она была оставлена без изменений. Ранее суд продлил арест бизнесмену до 20 июня 2019 года.

«Коммерсантъ» со ссылкой на адвокатов Израйлита писал, что вопрос о возвращении его дела в прокуратуру встал из-за несоответствий о постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительном заключении, а также из-за того, что в обвинительном заключении не было указано место совершения преступления.

Израйлита задержали в декабре 2016 года по делу о хищениях средств, выделенных на развитие порта, позднее его арестовали. В декабре 2017 года Израйлита признали гражданским ответчиком по иску компании «Спецморнефтепорт Усть-Луга» о возмещении ущерба в размере 3,6 млрд руб.