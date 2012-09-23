Нижневартовская ГРЭС остановлена из-за аварии

Две турбины Нижневартовской ГРЭС остановлены из-за аварии, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС Ханты-Мансийского автономного округа. Информация об инциденте поступила на пульт дежурной службы около 14:41 мск.

Фото: ИТАР-ТАСС

В результате аварии никто не пострадал. Происшествие не повлияло на энергоснабжение потребителей: поставка энергоснабжения в течении 2 минут была автоматически переведена на ГРЭС-1 и ГРЭС-2.

Две турбины гидроэлектростанции планируется запустить 24 сентября в 10:00 мск, добавили в ведомстве.

Нижневартовская ГРЭС расположена на берегу реки Вах в поселке Излучинск Нижневартовского района ХМАО. ЗАО "Нижневартовская ГРЭС" контролируется совместным предприятием ТНК-BP (25%) и ОАО "ОГК-1", которое, в свою очередь, принадлежит "Интер РАО ЕЭС".

В июле минувшего года "Интер РАО" и ТНК-BP начали строительство третьего энергоблока Нижневартовской ГРЭС мощностью 400 МВт стоимостью 16 млрд руб., ввод которого запланирован на сентябрь 2013г. и должен ликвидировать дефицит генерации в Нижневартовском районе ХМАО для дальнейшего развития нефтегазовой промышленности региона. В 2011г. на станции произвели 12462 млн киловатт-часов.