Экс-мэра Владивостока объявили в розыск

Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев объявлен в розыск. Об этом РБК сообщили в Советском районном суде столицы Приморья.

Суд отменил условную меру наказания для В.Николаева, в феврале 2008г. осужденного за злоупотребление должностными полномочиями к 4,5 годам с испытательным сроком три года. Теперь бывший градоначальник должен отбывать реальный срок в соответствующем исправительном учреждении.

Причиной для отмены судебного решения стала неявка В.Николаева как отбывающего условное наказание в уголовно-исполнительную инспекцию Советского района для ежемесячной регистрации.

Адвокат В.Николаева Ольга Коровина заявила, что будет оспаривать данное решение в Приморском краевом суде. По ее словам, у В.Николаева была уважительная причина для неявки в инспекцию: он проходит лечение в Бангкоке. В начале сентября ему была сделана операция по удалению опухоли на горле, и лечение еще не окончено.

Защита утверждает, что В.Николаев регулярно уведомлял уголовно-исполнительную инспекцию о своем местонахождении по телефону и письменно. В прокуратуре Приморского края, тем не менее, отмечают, что В.Николаев должен был получить специальное разрешение на выезд за границу, однако экс-градоначальник Владивостока этого не сделал.

В.Николаев обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным следствия, в марте 2006г. В.Николаев, выходя за пределы своих полномочий, в нарушение требований законодательства подписал четыре постановления о предоставлении гражданам земельных участков по 1,5 тыс. кв. м в аренду на 49 лет для садоводства. Выделенные участки принадлежали к лесам первой группы и находились в федеральной собственности.