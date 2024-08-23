ФСИН заявила о начале операции по освобождению заложников под Волгоградом
В колонии в Волгоградской области проводится операция по освобождению заложников, сообщила пресс-служба ФСИН. Ранее стало известно, что заключенные захватили несколько заложников в ИК-19, есть пострадавшие.
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