Пожар на Домбае распространился на 15 га. Видео

Появилось видео лесного пожара на Домбае, который распространился на 15 га

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Площадь лесного пожара на Домбае, из-за которого из Гоначхирского ущелья эвакуировали более 200 туристов с детьми, достигла 15 га, сообщило МЧС. Огонь распространяется из-за жаркой погоды и порывов ветра.Все маршруты в Домбае и Теберде закрыли на неопределенный срок, сообщил Тебердинский национальный парк.