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Пожар на Домбае распространился на 15 га. Видео

Появилось видео лесного пожара на Домбае, который распространился на 15 га

Пожар на Домбае распространился на 15 га. Видео
Video

Площадь лесного пожара на Домбае, из-за которого из Гоначхирского ущелья эвакуировали более 200 туристов с детьми, достигла 15 га, сообщило МЧС. Огонь распространяется из-за жаркой погоды и порывов ветра.Все маршруты в Домбае и Теберде закрыли на неопределенный срок, сообщил Тебердинский национальный парк.

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Домбай Карачаево-Черкесия Северный Кавказ МЧС пожары
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