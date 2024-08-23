Пожар на Домбае распространился на 15 га. Видео
Площадь лесного пожара на Домбае, из-за которого из Гоначхирского ущелья эвакуировали более 200 туристов с детьми, достигла 15 га, сообщило МЧС. Огонь распространяется из-за жаркой погоды и порывов ветра.Все маршруты в Домбае и Теберде закрыли на неопределенный срок, сообщил Тебердинский национальный парк.
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