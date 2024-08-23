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На полуострове Рейкьянес в Исландии начал извергаться вулкан Сундхнукур. Как передает Sky News, в результате извержения в земле образовалась трещина длиной 3,9 км, из которой стала вытекать лава.

Местная полиция ввела режим ЧП. На полуострове проживает около 30 тыс. человек. Ближайший к трещине город Гриндавик остался практически без жителей, в конце прошлого года оттуда уже эвакуировали 4 тыс. человек. С 2021 года в этом районе произошло девять извержений, последнее — 22 июня, отмечает телеканал. До этого геологическое образование было в покое 800 лет.