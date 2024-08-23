В Исландии объявили частичную эвакуацию из-за извержения вулкана

В Исландии рядом с городом Гриндавик началось извержение вулкана Сундхнукур, сообщает телерадиокомпания RUV со ссылкой на местную пожарную службу.

В районе, находящемся рядом с вулканом, объявили эвакуацию. В ночь на 23 августа в Гриндавике объявили чрезвычайное положение.

Высота извержения достигла четырех километров. Профессор геофизики Магнус Гудмундссон, обследовавший Сундхнукур на вертолете, предположил, что течения лавы в Гриндавике не будет.

Клубы дыма от вулкана уходят на север. Последний раз похожение извержение произошло в середине декабря, отмечает RUV.

В середине марта на полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана. Это было четвертое извержение с декабря 2023 года и седьмое — с 2021-го, когда вулкан пробудился после 800-летнего сна.

Длина трещины — около 3 км, в связи с извержением действует уровень чрезвычайной ситуации. За полтора часа лава продвинулась примерно на 1,2 км к югу, в сторону города Гриндавик. Его жителей эвакуировали вместе со спа-центром «Голубая лагуна» — это одна из самых популярных туристических достопримечательностей Исландии.