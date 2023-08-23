Крушение самолета в Тверской области. Видео

Частный самолет Embraer Legacy упал близ села Куженкино, в списке пассажиров был Евгений Пригожин. Погибли 10 человек. На видео сначала заметна вспышка, а затем падение самолета

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Частный самолет Embraer Legacy упал близ села Куженкино в Бологовском районе Тверской области. Он летел из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, все они погибли, сообщили РБК в пресс-службе МЧС. По данным Росавиации, среди пассажиров был Евгений Пригожин.

Журналистка Ксения Собчак со ссылкой на источники, а также телеграм-канал Baza сообщили, что бортовой номер упавшего самолета — RA-02795, он принадлежит основателю ЧВК «Вагнер» Пригожину.