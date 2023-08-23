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Пригожин был в списке пассажиров разбившегося в Тверской области самолета

Евгений Пригожин был в списке пассажиров разбившегося в Тверской области самолета
В Тверской области разбился частный самолет, все члены экипажа и пассажиры погибли. Росавиация сообщила, что среди пассажиров числился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Лев Бородин / ТАСС)

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был в списке пассажиров разбившегося в Тверской области самолета Embraer, сообщает Росавиация.

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что общался с людьми из ЧВК «Вагнер», и они ему сообщили, что на борту бизнес-джета находились и Пригожин, и командир ЧВК Дмитрий Уткин.

В ведомстве заявили, что начинают расследование случившегося. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что взял расследование под личный контроль.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту падения самолета в Тверской области.

ГСУ СК России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Бизнес-джет Embraer Legacy упал в районе населенного пункта Куженкино в Бологовском районе на северо-западе Тверской области. МЧС России сообщало, что на борту самолета, совершавшего рейс Москва — Санкт-Петербург, находились 10 человек (из них 3 члена экипажа). «По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли, — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Пригожин был в списке пассажиров разбившегося в Тверской области самолета
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Ксения Собчак со ссылкой на источники, а также телеграм-канал Baza писали, что бортовой номер упавшего самолета — RA-02795, судно принадлежит Пригожину. В Росавиции сообщили, что этот самолет принадлежал МНТ-Аэро. Это компания, которая зарегистрирована в Москве и специализируется на аренде и лизинге воздушного транспорта.

На момент катастрофы в небе находился и еще один самолет, которым пользовался Пригожин — тоже Embraer с бортовым номером RA-02748. Спустя примерно полтора часа он приземлился во Внуково.

В 2019 году под американские санкции попали три самолета, которые, по данным Минфина США, принадлежали Пригожину: Hawker 800 XP, British Aerospace 125 и Embraer ERJ-135. Тогда они были зарегистрированы за пределами России.

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Евгений Пригожин самолет
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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