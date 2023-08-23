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У продолжения «Непосредственно Кахи» отозвали прокатное удостоверение

Минкульт отозвал прокатное удостоверение у картины «Непосредственно Каха. Другой фильм»
Прокатное удостоверение отозвано в связи с обращением правообладателя. В Сети сиквел раскритиковали за сцену изнасилования девушки главным героем
Кадр из киноленты &laquo;Непосредственно Каха. Другой фильм&raquo;
Кадр из киноленты «Непосредственно Каха. Другой фильм» (Фото: centpart.ru)

Минкультуры России отозвало прокатное удостоверение у российской картины «Непосредственно Каха. Другой фильм» режиссера Виктора Шамирова из-за обращения правообладателя, сообщили РБК в ведомстве.

«На основании обращения и заявления правообладателя фильма «Непосредственно Каха: Другой фильм» (Россия, 2023 г., реж. Виктор Шамиров) ООО «Авис Медиа» Министерство культуры Российской Федерации приняло решение об отзыве прокатного удостоверения данной картины», — пояснили в министерстве.

Об отзыве прокатного удостоверения у сиквела фильма «Непосредственно Каха» (18+) сообщал «Бюллетень кинопрокатчика». В Сети картину раскритиковали за сцену изнасилования девушки главным героем и оправдание его поступка.

«Я слышал о том, что есть травля фильма, основанная на выдуманной совершенно ситуации — смонтированных двух кусочках из фильма. И для людей, которые кино не видели, создается ощущение, что автор занимает некую моральную позицию, что является абсолютной ложью», — прокомментировал РБК режиссер Виктор Шамиров.

По его словам, для тех, кто посмотрел фильм, очевидно, что в нем «нет никакой сомнительной сцены». Кадр был смонтирован с репликой из другой части картины, когда один из персонажей пытается спасти другого и говорит: «А что же она так себя вела?», пояснил режиссер. Сам этот персонаж был против и пытался отговорить друга от проступка, но не смог, рассказал он. «Это поведение конкретно персонажа сельского, который пытается спасти своего друга от смерти и не спасает, кстати. Получается, что это мнение дурачка, высказанное в определенной ситуации, приписывают авторам фильма, что для меня является абсолютной чушью, я не понимаю этого», — объяснил Шамиров.

«Непосредственно Каха. Другой фильм» о приключениях друзей Кахи и Серго вышел на экраны 25 мая, а в онлайн-кинотеатрах — 14 июля. Прокатное удостоверение он получил 18 мая. Лента собрала 355,5 млн руб. На «Кинопоиске» рейтинг картины составляет 2,6 балла из 10.

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Первый фильм «Непосредственно Каха», снятый на основе веб-сериала, вышел в прокат осенью 2020 года и собрал $10,4 млн при бюджете в $9,99 млн. На «Кинопоиске» рейтинг картины составляет 4,4 балла из 10.

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Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Анастасия Серова Анастасия Серова, Елена Чернышова
Минкультуры прокатное удостоверение фильм
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