Экс-судью приговорили к 10 годам по делу матери главаря банды Цапков

Экс-судью Мартынову приговорили к 10 годам заключения за хищение средств с арестованных счетов матери главаря банды Цапков, а также пособничество при фальсификации доказательств

Светлана Мартынова (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Волгоградский областной суд приговорил бывшую судью Арбитражного суда Ростовской области Светлану Мартынову, ранее осужденную за аферу с землей, принадлежащей Надежде Цапок, к 10 годам колонии за мошенничество, а также пособничество при фальсификации доказательств по уголовному делу. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

«По совокупности [суд назначил Мартыновой] 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на год и шесть месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управленческими функциями в коммерческих организациях на три года, по ч. 4 ст. 159 УК России, а также ч. 3 ст. 33, ст. 303 УК России. Кроме того, удовлетворен иск на 92 млн рублей [в пользу потерпевшей Надежды Цапок]», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Мартынова после ухода с должности судьи Арбитражного суда Ростовской области занялась частной юридической практикой и в 2014 году со своими сообщниками разработала схему хищения средств, находившихся на арестованном банковском счете Надежды Цапок.

РБК направил запрос в Волгоградский областной суд.

Банда Цапков действовала в станице Кущевская с 1998-го по 2010 год. За это время участники ОПГ убили 19 человек. Лидер группировки Сергей Цапок был признан виновным в убийстве 18 человек, включая несовершеннолетних. Его приговорили к пожизненному заключению, в 2014 году он умер в заключении от инсульта и острой сердечной недостаточности.

Это уже второй приговор в отношении Мартыновой. В декабре 2018 года Ростовский областной суд признал ее виновной в мошенничестве, доказав, что в период с 2011 по 2012 год экс-судья получила от двух предпринимателей более 40 млн руб. за помощь в приобретении права на земельные участки сельскохозяйственного назначения в Кущевском районе Краснодарского края, принадлежащие Надежде Цапок. Мартынова оформила землю на третьих лиц — своих родных и знакомых. Суд приговорил ее к семи годам колонии и штрафу 500 тыс. руб.

В июне 2021 года РБК Ростов сообщил, что Мартынова написала явку с повинной, в которой призналась в посредничестве при передаче взятки, интересантами которой были руководители концерна «Покровский». По словам Мартыновой, в 2011 году она якобы передала судьям Кущевского райсуда 5 млн руб. и автомобиль «Нива Шевроле». В обмен на это они должны были принять решение об отчуждении у Надежды Цапок более 5 тыс. га земли.

«Коммерсантъ» уточнял, речь идет о решении судьи Кущевского суда Владимира Аносова, которое было вынесено в октябре 2011 года. В концерне «Покровский» называли информацию Мартыновой «продолжением клеветнической кампании».