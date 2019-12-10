В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии

Свердловский областной суд приговорил экс-судью Арбитражного суда Свердловской области Олега Гаврюшина к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 14 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе Свердловского областного суда.

Кроме того, ему запретили занимать должности в судебной системе и органах госвласти в течение пяти лет и наложили арест на его личный автомобиль до выплаты штрафа.

«Приговор может быть обжалован в установленном законом порядке», — добавили в пресс-службе.

Там отметили, что Гаврюшина признали виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере. По данным суда, Гаврюшин пытался получить 14 млн руб. за принятие судебного решения в пользу истца АО «Проектно-изыскательский институт ГЕО» по находящемуся у него в производстве делу.