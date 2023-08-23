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BNP Paribas призвал фармкомпании отказаться от голубой крови мечехвостов

FT: BNP Paribas призвал фармкомпании отказаться от голубой крови мечехвостов
К призывам защитников окружающей среды отказаться от крови мечехвостов в тестированиях препаратов присоединился BNP Paribas. В связи с сокращением популяции этих членистоногих фармкомпании просят перейти на синтетический аналог
Фото: DanitaDelimont / Global Look Press
Фото: DanitaDelimont / Global Look Press

Фармацевтические компании призвали прекратить применять в лабораторных исследованиях голубую кровь мечехвостов из-за сокращения их популяции. К защитникам окружающей среды в этом вопросе присоединился французский банк BNP Paribas, сообщает Financial Times.

По данным издания, подразделение по управлению активами банка разослало письма 14 крупнейшим фармацевтическим компаниям с просьбой перейти в тестированиях препаратов на синтетический аналог крови мечехвостов — рекомбинантный фактор С (rFC).

«Каждое инъекционное лекарство, включая вакцины, каждое устройство, имплантируемое в организм, включая кардиостимуляторы, все они зависят от тестирования на эндотоксины, все они зависят от этого одного животного, которое умирает», — сказал глава американского подразделения по управлению активами BNP Paribas (контролирует €526 млрд) Адам Канцер.

Мечехвосты — членистоногие, которые обитают на побережьях морей и океанов. Их ареал обитания в зависимости от вида — от Дальнего Востока России до Юго-Восточной Азии, а также Восточное побережье США, выходящее к Атлантическому океану.

Голубая кровь мечехвостов, а точнее, гемолимфа, используется для выявления эндотоксинов. Она сворачивается при попадании незначительного количества болезнетворных бактерий или прочих чужеродных микроорганизмов, превращаясь в желе.

Сокращение популяции этих животных беспокоит защитников окружающей среды не первый год. С наступлением пандемии коронавируса спрос на голубую кровь мечехвостов для испытаний вакцин и лекарств увеличился, в связи с чем природоохранные организации усилили призывы использовать в исследованиях синтетический аналог. Несколько видов мечехвостов отмечены как уязвимые.

В США правила разрешают биомедицинской промышленности собирать порцию крови мечехвоста и затем отпускать животное в том же районе, где его выловили. По данным властей США, в 2021 году для извлечения крови было добыто почти 720 тыс. мечехвостов, из которых, по оценкам, погибло 112 104 особей, пишет FT.

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В американской фармацевтической компании Eli Lilly около 80% мощностей по тестированию на эндотоксины переведены на rFC, и регулирующие органы одобрили восемь продуктов, использующих такие тесты. Производители лекарств Pfizer и Roche заявили, что они в пилотном порядке внедряют вещество на некоторых своих предприятиях.

В швейцарской компании Lonza, которая разработала синтетический аналог крови мечехвоста, одной из причин, почему синтетические тесты не получили более широкого распространения, называют отсутствие стандартов по использованию rFC. Так, в Lonza отмечают, что некоммерческая организация, которая устанавливает стандарты для производимых в Штатах лекарств, Фармакопея США (USP), не публиковала стандарты rFC.

FT отмечает, что в прошлом году USP уволила всех членов комитета, работающего над стандартами rFC, сославшись на неспособность работать «сообща и продуктивно, препятствуя процессу установления стандартов». Комитет недавно назначили заново и согласование стандартов будет его «главным приоритетом», заявили в USP. Ожидается, что он объявит об обновлении уже во вторник. В новый комитет входит в том числе Eli Lilly.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Исследование BNP Paribas защита окружающей среды
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