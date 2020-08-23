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За сутки в России выявили 4,8 тыс. случаев коронавируса

Общее число зараженных с начала пандемии достигло 956,7 тыс. человек. Из них выздоровели более 770,6 тыс. В девяти регионах за сутки выявили более 100 новых случаев
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в России коронавирус подтвердили еще у 4 852 человек, следует из данных оперативного штаба.

Всего с начала пандемии инфекцией заразились 956 749 человек. Из них 770 639 выздоровели, умерли 16 383. На сегодняшний день коронавирусом в России болеют 169 727 человек.

Наибольшее число новых случаев заражения за последние сутки зафиксировали в Москве, где коронавирус подтвердили еще у 611 человек. Вторым по числу заражений за сутки регионом стал Санкт-Петербург (180), а третьим — Московская область (164).

Более ста новых случаев коронавируса подтвердили еще в шести российских регионах — в Свердловской области (129), Ставропольском крае (126), Ростовской области (126), Нижегородской области (117), Красноярском крае (112) и Волгоградской области (109).

В двух регионах — в Ненецком и Чукотском автономных округах — коронавирус за сутки не обнаружили ни у одного человека.

В Германии провели три экспериментальных COVID-концерта
Общество
Фото: Hendrik Schmidt / AP

В мире число случаев заражения коронавирусом превысило 23 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Лидером по числу заболевших остаются США, где коронавирус подтвердили у 5,6 млн человек. Также в первую тройку входят Бразилия (3,5 млн) и Индия (3 млн). Россия по числу заболевших занимает четвертое место.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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