За сутки в России выявили 4,8 тыс. случаев коронавируса

Общее число зараженных с начала пандемии достигло 956,7 тыс. человек. Из них выздоровели более 770,6 тыс. В девяти регионах за сутки выявили более 100 новых случаев

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в России коронавирус подтвердили еще у 4 852 человек, следует из данных оперативного штаба.



Всего с начала пандемии инфекцией заразились 956 749 человек. Из них 770 639 выздоровели, умерли 16 383. На сегодняшний день коронавирусом в России болеют 169 727 человек.

Наибольшее число новых случаев заражения за последние сутки зафиксировали в Москве, где коронавирус подтвердили еще у 611 человек. Вторым по числу заражений за сутки регионом стал Санкт-Петербург (180), а третьим — Московская область (164).

Более ста новых случаев коронавируса подтвердили еще в шести российских регионах — в Свердловской области (129), Ставропольском крае (126), Ростовской области (126), Нижегородской области (117), Красноярском крае (112) и Волгоградской области (109).

В двух регионах — в Ненецком и Чукотском автономных округах — коронавирус за сутки не обнаружили ни у одного человека.