Рейс на Superjet по техническим причинам отказались отправлять в Москву

Рейс на Superjet по техническим причинам отказались отправлять в Москву

Лайнер «Аэрофлота» отстранили от рейса перед вылетом из аэропорта Бегишево в Татарстане. Пассажиров обещают доставить в Москву дополнительным рейсом

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Лайнер Sukhoi Superjet компании «Аэрофлот», готовившийся выполнить рейс SU1681 по маршруту Набережные Челны — Москва, не смог вылететь из аэропорта Бегишево в Татарстане. В пресс-службе «Аэрофлота» РБК сообщили, что воздушное судно было отстранено от полета по технической причине.

«Пассажиры будут перевезены дополнительным рейсом, планируемое время вылета — 20:05. Пассажиры обеспечиваются всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам «Аэрофлота», — заявили в пресс-служба авиакомпании.

Telegram-канал Mash сообщил, что пассажиров высадили из самолета прямо перед взлетом, уже после того, как лайнер выезжал на взлетную полосу. При этом в салоне чувствовался запах гари, сообщал Тelegram-канал. В пресс-службе аэропорта порталу Inkazan заявили, что никакого запаха гари не было.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Бегишево, посадка на рейс SU1681 была закончена, однако затем вылет рейса был задержан до 22:40 мск. Информацию о переносе отправки рейса позже подтвердили и в «Аэрофлоте».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что средняя стоимость авиабилетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на других cамолетах. «По информации авиакомпаний и аэропортов, основная причина более высоких расходов воздушного судна SSJ в длительных простоях — из-за ожидания запчастей и ремонта», — сказано в письме ФАС.