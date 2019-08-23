СК попросил арестовать главу налоговой инспекции в Москве из-за взятки

Подробности дела не раскрываются, как и сумма предположительно полученной начальницей налоговой инспекции по Южному округу Москвы взятки

Следователи просят Пресненский суд заключить под арест главу налоговой инспекции по Южному округу Москвы Марию Андреянову, которая обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«В Пресненский районный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении обвиняемой Андреяновой Марии Эдуардовны меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала представитель суда.

В пресс-службе суда РБК уточнили, что в настоящее время они рассматривают обращение следователей.

Андреянову обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.

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