Умер входивший в топ-15 богачей мира миллиардер Дэвид Кох

Ему было 79 лет. Журнал Forbes оценивает его состояние в $42,4 млрд и ставит его на 11-е место в рейтинге самых богатых людей мира

Дэвид Кох (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

Американский миллиардер, сооснователь энергетической и химической корпорации Koch Industries Дэвид Кох умер в США. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на старшего брата миллиардера Чарльз Коха.

Ему было 79 лет.

«С болью в сердце я объявляю о кончине моего брата Дэвида», — сообщил Чарльз Кох. По его словам, 27 лет назад у его брата диагностировали прогрессирующий рак предстательной железы.

В прошлом году Дэвид Кох отошел от управления Koch Industries из-за ухудшения состояния здоровья. Также он прекратил участвовать во всех политических организациях, в том числе Americans for Prosperity Foundation. Братья Кох посредством этого фонда поддерживали Республиканскую партию и различные политические инициативы республиканцев. Тем не менее, в предвыборной президентской кампании Дональда Трампа финансово они не участвовали.

Дэвид Кох также занимался благотворительностью в сфере искусства, поддерживал балет. Также представители семьи жертвовали большие суммы больницам на проекты, связанные с исследованием методов лечения рака.