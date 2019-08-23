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Умер входивший в топ-15 богачей мира миллиардер Дэвид Кох
Ему было 79 лет. Журнал Forbes оценивает его состояние в $42,4 млрд и ставит его на 11-е место в рейтинге самых богатых людей мира
Дэвид Кох (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

Американский миллиардер, сооснователь энергетической и химической корпорации Koch Industries Дэвид Кох умер в США. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на старшего брата миллиардера Чарльз Коха.

Ему было 79 лет.

«С болью в сердце я объявляю о кончине моего брата Дэвида», — сообщил Чарльз Кох. По его словам, 27 лет назад у его брата диагностировали прогрессирующий рак предстательной железы.

В прошлом году Дэвид Кох отошел от управления Koch Industries из-за ухудшения состояния здоровья. Также он прекратил участвовать во всех политических организациях, в том числе Americans for Prosperity Foundation. Братья Кох посредством этого фонда поддерживали Республиканскую партию и различные политические инициативы республиканцев. Тем не менее, в предвыборной президентской кампании Дональда Трампа финансово они не участвовали.

Дэвид Кох также занимался благотворительностью в сфере искусства, поддерживал балет. Также представители семьи жертвовали большие суммы больницам на проекты, связанные с исследованием методов лечения рака.

Журнал Forbes оценивает состояние Дэвида Коха в $42,4 млрд и ставит на 11-ю строчку в рейтинге самых богатых миллиардеров 2019 года. Bloomberg называл братьев Кох в числе представителей богатейших семей мира. Состояние двоих сыновей Фреда Коха, основавшего в 1940 году компанию, из которой сорок лет спустя выросла американская корпорация Koch Industries, агентство оценивает в $98,7 млрд.

Автор: Анна Трунина
Теги: долларовые миллиардеры
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