Росгвардия попросила право использовать здания для боевых задач

Для получения объекта в пользование для решения боевых задач Росгвардия должна направить письменный запрос, сказано в проекте постановления правительства. Если речь идет о срочных задачах, то ведомство может сделать устный запрос

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Росгвардия предлагает обязать региональные и муниципальные власти предоставлять ей здания, помещения, сооружения и земельные участки на период подготовки и выполнения служебно-боевых задач. Об этом свидетельствует проект постановления, опубликованный на портале нормативно-правовых актов.

Предоставляться все это будет на основании запросов территориальных органов и управлений соединений Росгвардии, а также иных организаций войск национальной гвардии. В запросе должны быть указаны цель и время использования объекта, его требуемые характеристики, количество личного состава и техники, привлекаемых на объект, и обязательства по возмещению расходов.

Документ предусматривает, что запрос власти могут рассматривать в течение десяти дней, после чего должны принять решение о предоставлении объекта. Он должен соответствовать техническим условиям, санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам пожарной безопасности. Если служебно-боевые задачи в силу обстоятельств необходимо выполнить срочно, Росгвардия может сделать устный запрос о предоставлении зданий, он должен быть подтвержден письменно в течение суток, говорится в документе. Перечень задач, которые должны выполнять гвардейцы, приведен в федеральном законе № 226 «О войсках Росгвардии Российской Федерации».

Указывается, что бойцам Росгвардии не могут быть предоставлены объекты, «находящиеся в границах зон с особыми условиями использования территорий», а также объекты культурного наследия. Согласно документу Росгвардия должна получить объект в безвозмездное пользование за десять дней до даты начала его использования.