Новгородскому министру культуры вынесли представление из-за концерта IOWA

Прокуратура вынесла представление министру культуры Новгородской области из-за костюма солистки группы IOWA на выступлении на мероприятии в День защиты детей, который посчитали похожим на мужские гениталии

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Прокуратура Новгородской области направила представление министру культуры и туризма региона Юлии Тимофеевой за ненадлежащее выполнение «обязанностей по защите детей от опасной для здоровья и развития информации» при организации концерта с участием несовершеннолетних. Представление в отношении министерства носит дисциплинарный характер, уточнили в надзорном ведомстве.

Это связано с вызвавшим критику выступлением на концерте в честь Дня защиты детей группы IOWA в Великом Новгороде. Солистка коллектива Екатерина Иванчикова выступала в костюме, который глава телеканала «Спас» Борис Корчевников назвал «похабным».

«Певица IOWA в костюме мужских гениталий перед многотысячным морем молодежи и детей, с подтанцовкой в образе стриптизерш выступила на городском празднике в День защиты детей у древних стен Великого Новгорода», — написал Корчевников в телеграм-канале после выступления.

Он возложил ответственность за это на организаторов и власти города, которые не проверили репертуар и имидж группы. Сама Иванчикова позже говорила, что концепция костюма отсылала к эпохе Ренессанса. «Есть такая картина Екатерины II. У нее кринолин идет точно такой формы, как у меня. Но фишка в том, что у нее была еще сверху ткань, которая ниспадала к ногам. У меня такой не было», — уточнила она в интервью блогеру Саше Сулим в конце июня.

Мероприятие, где выступала группа, было организовано в рамках культурной программы фестиваля молодого кино «Новое движение», ответственным за организацию выступало областное автономное учреждение культуры и искусства «Новгородское областное театрально-концертное агентство» (НОТКА), подконтрольное Министерству культуры региона.

В пресс-службе областной прокуратуры заявили РБК, что в ходе организации концерта сотрудники НОТКА не учли возрастное ограничение, которое указывалось на афишах группы в других городах, — в Новгороде вход на концерт был свободным. При этом на афишах выступлений IOWA в Москве и Санкт-Петербурге было возрастное ограничение 6+.

После выступления в Новгороде в прокуратуру поступили обращения от жителей региона, которые сочли костюм певицы неуместным. В связи с этим надзорное ведомство провело проверку и отправило его результаты в федеральную службу по надзору в сфере образования и науки для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности по статье 6.17 КоАП (нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию). Для должностных лиц по этой статье предусмотрен штраф от 5 тыс. до 10 тыс. руб.