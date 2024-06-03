Бузова призвала «не искать зло» после скандала из-за ее костюма в Уфе

Ольга Бузова (Фото: byzovahouse / VK)

Певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на скандал, возникший из-за ее костюма на концерте фестиваля VK Fest в Уфе, призвав «не искать зло там, где его нет».

«Мои сценические образы всегда яркие и обсуждаемые. В этом году я, не изменяя себе, тоже вышла в ярком образе», — объяснила Бузова в своем телеграм-канале. Исполнительница выступала в черном боди с декольте.

Она отметила, что у фестиваля есть возрастное ограничение и вход на него платный.

«Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины. И все это знают. Это главные ценности для меня и для моих людей. Не ищите зло там, где его нет», — заключила певица.

Накануне депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров сообщил, что ему пожаловались посетители концерта, где выступала Бузова.

«Она вышла в таком наряде, ну конечно, мне показалось, что это очень неадекватно. Это вызвало бурю возмущения у моих избирателей. Я считаю, что она выступила очень неуместно, вызывающе, не понимая традиции региона, где она выступает», — сказал Ахмадинуров телеграм-каналу «Подъем», отметив, что у мероприятия не было возрастного ограничения и там присутствовали дети. Депутат пообещал направить запрос к местным властям.

Депутат Госдумы Нина Останина заявила RTVI, что костюм Бузовой является «нарушением общественной морали», требующим «вмешательства правоохранительных органов».

Следственный комитет в Башкирии получил сообщения о жалобах посетителей концерта. «Сообщения по данному факту от пользователей, поступившие посредством социальных сетей в следственное управление, приняты», — сообщили ТАСС в ведомстве.