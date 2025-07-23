 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В России выявлено 114 случаев заражения новым штаммом коронавируса

Роспотребнадзор: в России выявлено 114 заражений новым штаммом коронавируса XFG
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым штаммом вируса SARS-CoV-2 — XFG, также известного, как «Стратус». Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем телеграм-канале.

В настоящее время большинство случаев заболевания — 54% — приходятся на Москву. Остальные распределены по нескольким регионам страны, включая Московскую, Магаданскую, Свердловскую и Ленинградскую области.

Первый случай заболевания новым штаммом в мире обнаружили 27 января 2025 года в Канаде. Первый в России зарегистрировали 24 апреля.

Заведующий лабораторией геномных исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов пояснил, что этот штамм — высококонтагиозный, то есть распространяется быстро, но при этом «щадящий» — больные в основном переносят его без осложнений.

«Симптомы в основном легкие (похожие на другие варианты омикрона), часто отмечается осиплость или сиплость голоса как характерная особенность», — пояснил специалист.

Ученые нашли ген, повышающий риск развития постковидного синдрома на 60%
Технологии и медиа
Фото:Peter Steffen / dpa / Global Look Press

В декабре 2024 года были опубликованы результаты двухлетнего расследования о происхождении коронавируса. В докладе американских парламентариев говорится, что ученые из Уханя создавали такие вирусы на основе коронавирусных инфекций, используя методы обратного клонирования и генную инженерию.

Как продолжительность жизни в России превысила доковидную. Инфографика
Экономика

Конгрессмены приводят пять аргументов в пользу теории искусственного происхождения вируса. По их данным, COVID-19 имеет уникальные биологические характеристики, которые не встречаются в природе. Они также отмечают следующую особенность: все случаи заражения происходили от одного источника (в предыдущие пандемии источников было несколько).

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
коронавирус Роспотребнадзор новый штамм коронавируса вирус
Материалы по теме
В Госдуме предложили не пускать в Россию мигрантов с гепатитом и ВИЧ
Политика
Ученые нашли ген, повышающий риск развития постковидного синдрома на 60%
Технологии и медиа
В США закрыли дело против врача о мошенничестве со справками от COVID-19
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 91,78 (+0,26) Инвестиции, 22 июл, 17:51 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 78,09 (-0,24) Инвестиции, 22 июл, 17:51
ЦСР заявил о праве иностранных фирм оспорить место в «бордовом списке» Бизнес, 17:03
Экс-одноклубник Овечкина и Малкина перешел в ЦСКА Спорт, 17:02
АТОР предупредила о новой системе контроля за туристами в Евросоюзе Политика, 17:01
Банк ответил на сообщения про обыски по делу Кехмана Политика, 16:52
Путин подписал закон о введении цифрового рубля с 1 сентября 2026-го Финансы, 16:50
Мединский заявил, что знаком с планами Киева предложить встречу лидеров Политика, 16:45
В США запланировали расширить возможности небогатых инвесторов на рынке Инвестиции, 16:45
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Как университеты становятся драйверами инноваций Национальные проекты, 16:43
Несовершеннолетним мигрантам грозит депортация за изнасилование девочки Общество, 16:36
В России выявлено 114 случаев заражения новым штаммом коронавируса Общество, 16:33
Почти $2 млрд в Ethereum вывели из стейкинга. Что это значит для цены Крипто, 16:22
Российская делегация прибыла в Стамбул. Видео Политика, 16:14
Зеленский рассказал, на чем будет настаивать Украина на переговорах Политика, 16:13
В центре Москвы отреставрировали памятник архитектуры конца XIX века Недвижимость, 16:12