В России выявлено 114 случаев заражения новым штаммом коронавируса
В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым штаммом вируса SARS-CoV-2 — XFG, также известного, как «Стратус». Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем телеграм-канале.
В настоящее время большинство случаев заболевания — 54% — приходятся на Москву. Остальные распределены по нескольким регионам страны, включая Московскую, Магаданскую, Свердловскую и Ленинградскую области.
Первый случай заболевания новым штаммом в мире обнаружили 27 января 2025 года в Канаде. Первый в России зарегистрировали 24 апреля.
Заведующий лабораторией геномных исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов пояснил, что этот штамм — высококонтагиозный, то есть распространяется быстро, но при этом «щадящий» — больные в основном переносят его без осложнений.
«Симптомы в основном легкие (похожие на другие варианты омикрона), часто отмечается осиплость или сиплость голоса как характерная особенность», — пояснил специалист.
В декабре 2024 года были опубликованы результаты двухлетнего расследования о происхождении коронавируса. В докладе американских парламентариев говорится, что ученые из Уханя создавали такие вирусы на основе коронавирусных инфекций, используя методы обратного клонирования и генную инженерию.
Конгрессмены приводят пять аргументов в пользу теории искусственного происхождения вируса. По их данным, COVID-19 имеет уникальные биологические характеристики, которые не встречаются в природе. Они также отмечают следующую особенность: все случаи заражения происходили от одного источника (в предыдущие пандемии источников было несколько).
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