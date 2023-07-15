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Как продолжительность жизни в России превысила доковидную. Инфографика

Продолжительность жизни в России достигла 73,36 года и превысила показатели до COVID

Как продолжительность жизни в России превысила доковидную. Инфографика

Ожидаемая продолжительность жизни в России в мае 2023 года достигла 73,36 года, следует из данных Росстата. Этот показатель опередил данные 2019 года, когда продолжительность составляла 73,34 года. Во время пандемии этот показатель снижался — до 71,54 года в 2020 году и до 70,06 года в 2021 году.

Что понимается под ожидаемой продолжительностью жизни

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — это число лет, которое в среднем предстояло бы прожить человеку, родившемуся в данном году (в 2022-м, если речь идет о показателе по итогам календарного года. — РБК), при условии, что на протяжении всей жизни его поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель, следует из методологических пояснений Росстата.

Исходный ряд показателей для вычисления ОПЖ — это возрастные коэффициенты смертности, то есть число смертей в данном возрасте, деленное на среднее количество населения в этом возрасте, объясняли РБК эксперты-демографы. Слово «ожидаемая» в названии показателя вовсе не означает его прогнозный характер — по сути, это обобщенная оценка смертности отчетного года (в реальности возрастные коэффициенты смертности меняются с течением времени).

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