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Дельфинов заметили в водах недалеко от Петербурга. Видео

Дельфинов заметили в водах недалеко от Петербурга
Фото: Helge Schulz / IMAGO / Global Look Press
Фото: Helge Schulz / IMAGO / Global Look Press

Дельфинов заметили в водах недалеко от Петербурга. Видео
Video

Дельфинов заметили в водах примерно в 50 километрах от Санкт-Петербурга. Видео опубликовала пресс-служба Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН в своем телеграм-канале. Так поздравили подписчиков со всемирным днем китов и дельфинов, который отмечается 23 июля.

Ученые предположили: скорее всего, на видео — афалины, которых изредка можно встретить в восточной части Балтийского моря.

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Фото:МЧС Санкт-Петербурга / Telegram

«Ранее середины ХХ века эти районы были обычными и для морских свиней, и для афалин. Но две мировые войны и, главное, огромное количество хлорорганических пестицидов <...> cделали Балтику одним из самых грязных морей мира», — пояснил старший научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих, кандидат биологических наук Антон Чернецкий.

Появление дельфинов в Финском заливе дает основания полагать, что экологическая ситуация здесь улучшается, отметил исследователь.

РБК направил запрос в Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

Ученые в июне-июле 2025 года провели исследование прибрежных донных сообществ побережья Черного моря после разлива нефтепродуктов — на семи участках между поселком Джемете близ Анапы и поселком Лермонтово в Туапсинском районе. В результате специалисты обнаружили большое количество морских обитателей и отметили восстановление экосистемы.

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Анастасия Лежепекова
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Виктория Хабарова
Санкт-Петербург дельфин Финский залив Балтийское море
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