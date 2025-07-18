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Общество ,  
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В Петербурге мать с дочкой на сапборде унесло в Финский залив

Женщину с дочкой на сапборде унесло в Финский залив, их спасли сотрудники МЧС, сообщает управление министерства по Санкт-Петербурге в своем телеграм-канале.

Спасатели помогли людям, когда их уносило все дальше и дальше в залив в Кронштадтском районе. К тому моменту они отплыли от берега на 1,3 км. Мать и дочь попросили о помощи, говорится в сообщении. Как именно они это сделали — не сказано.

Медицинская помощь женщине и девочке не потребовалась.

По данным «Фонтанки», девочке — семь лет. Ее мать взяла сапборд в аренду и не смогла справиться с течением и ветром.

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В сентябре прошлого года двоих человек унесло на катере в открытое море в Крыму, сообщили тогда в региональном управлении МЧС. Катер шел к берегам Краснодарского края из Севастополя, когда у него сломался двигатель. Волны стали уносить судно в открытое море. Спасатели обнаружили его в семи милях от берега. Людей спасли, медицинская помощь им не потребовалась.

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Софья Полковникова
Санкт-Петербург Финский залив МЧС
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