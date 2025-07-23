В Индонезии началось извержение вулкана Марапи. Видео
В Индонезии началось извержение вулкана Марапи, передает Antara. Он выбросил столб пепла на высоту не менее 1,6 км, затянув темными облаками небо над островом Суматра.
В июне на индонезийском острове Флорес начал извергаться вулкан Левотоби Лаки-Лаки, или Мужской Левотоби. Туристов и местных жителей тогда попросили держаться на расстоянии около 2 км от вулкана.
Из-за извержения Левотоби Лаки-Лаки в марте были отменены по меньшей мере семь рейсов с Бали.
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