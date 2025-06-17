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В Индонезии начал извергаться Левотоби Лаки-лаки. Видео

В Индонезии началось извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки

В Индонезии начал извергаться Левотоби Лаки-лаки. Видео
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На индонезийском острове Флорес начал извергаться вулкан Левотоби Лаки-лаки, или Мужской Левотоби. По данным Sindo News, столб пепла поднялся на 10 км. Туристов и местных жителей попросили держаться на расстоянии около 2 км от вулкана.

Из-за извержения Левотоби Лаки-Лаки в марте были отменены по меньшей мере семь рейсов с Бали.

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