В Индонезии начал извергаться Левотоби Лаки-лаки. Видео
На индонезийском острове Флорес начал извергаться вулкан Левотоби Лаки-лаки, или Мужской Левотоби. По данным Sindo News, столб пепла поднялся на 10 км. Туристов и местных жителей попросили держаться на расстоянии около 2 км от вулкана.
Из-за извержения Левотоби Лаки-Лаки в марте были отменены по меньшей мере семь рейсов с Бали.
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