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Муфтий Башкирии пояснил, почему назвал мусульман примитивно размышляющими

Муфтий Башкирии Биргалин призвал мусульман к созиданию и онлайн-образованию

Председатель Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин объяснил, почему назвал мусульман «примитивно размышляющими». По его словам, он «имел в виду не личности, а подход».

«Мы живем в век цифровых технологий, и если мы не начнем создавать собственные платформы, отражающие ценности ислама, мы рискуем потерять влияние на умы молодежи», — написал он. «Моя цель в недавнем обращении — побудить мусульманскую умму мыслить стратегически, выходя за рамки бытового потребления контента», — заявил он.

Он добавил, что верный подход — созидать, думать, отходить от исключительно потребления информации.

«Мой посыл — объединиться, вложиться — и финансово, и интеллектуально — в полезные инициативы. Не делить, а строить. Не обижаться, а размышлять», — написал он.

Ранее муфтий в своем телеграм-канале опубликовал видео, где заявил, что мусульмане «у нас очень интересные» и «даже примитивно размышляющие».

Муфтий Башкирии пояснил, почему назвал мусульман примитивно размышляющими
Video

По словам Биргалина, когда мусульманам нужно собраться на общие мероприятия, их охватывает чувство единства. Но проекты, сплачивающие ум, игнорируются — хотя порой могут быть важнее «сабантуя».

«Чувство коллективизма, духа, единства, джамаата — это хорошо. А когда есть такие проекты, более глобальные? <...> Запуск какого-то интернет-ресурса. То, что сегодня очень важно! Оно будет охватывать всю Россию, даже людей за пределами нашей Родины. Вот это людей не особо беспокоит», — считает муфтий.

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Ранее Биргалин сообщил, что в Башкирии начинают разработку первого в России стримингового сервиса для мусульман. Там будут собраны религиозные фильмы и мультфильмы, уроки и проповеди.

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Теги
Анастасия Лежепекова
религии Башкирия Башкортостан мусульмане муфтият
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