Муфтий Башкирии пояснил, почему назвал мусульман примитивно размышляющими

Председатель Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин объяснил, почему назвал мусульман «примитивно размышляющими». По его словам, он «имел в виду не личности, а подход».

«Мы живем в век цифровых технологий, и если мы не начнем создавать собственные платформы, отражающие ценности ислама, мы рискуем потерять влияние на умы молодежи», — написал он. «Моя цель в недавнем обращении — побудить мусульманскую умму мыслить стратегически, выходя за рамки бытового потребления контента», — заявил он.

Он добавил, что верный подход — созидать, думать, отходить от исключительно потребления информации.

«Мой посыл — объединиться, вложиться — и финансово, и интеллектуально — в полезные инициативы. Не делить, а строить. Не обижаться, а размышлять», — написал он.

Ранее муфтий в своем телеграм-канале опубликовал видео, где заявил, что мусульмане «у нас очень интересные» и «даже примитивно размышляющие».

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По словам Биргалина, когда мусульманам нужно собраться на общие мероприятия, их охватывает чувство единства. Но проекты, сплачивающие ум, игнорируются — хотя порой могут быть важнее «сабантуя».

«Чувство коллективизма, духа, единства, джамаата — это хорошо. А когда есть такие проекты, более глобальные? <...> Запуск какого-то интернет-ресурса. То, что сегодня очень важно! Оно будет охватывать всю Россию, даже людей за пределами нашей Родины. Вот это людей не особо беспокоит», — считает муфтий.

Ранее Биргалин сообщил, что в Башкирии начинают разработку первого в России стримингового сервиса для мусульман. Там будут собраны религиозные фильмы и мультфильмы, уроки и проповеди.