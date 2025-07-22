В Сочи загорелся четырехэтажный жилой дом

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В СНТ «Альпинист» на территории Сочи загорелся четырехэтажный жилой дом, сообщает пресс-служба МЧС Краснодарского края.

«В 17:50 диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о пожаре в четырехэтажном жилом доме в садовом товариществе «Альпинист», — говорится в сообщении.

Как уточнило ведомство, горят кровля и мансардный этаж на площади около 200 кв. м. Пожар тушат 36 человек и 14 единиц техники. Предварительно, никто не пострадал, жильцов эвакуируют.

Накануне пожар произошел в Новороссийске после взрыва в многоэтажке. Там загорелись три квартиры на площади 300 кв. м. Из здания эвакуировали 25 человек. Предварительной причиной назвали взрыв газовоздушной смеси, сообщила тогда краевая прокуратура. Ведомство организовало проверку.