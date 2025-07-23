Япония изучит вопрос о возведении первого атомного блока после «Фукусимы»

Впевые спустя 14 лет после катастрофы на АЭС «Фукусима» в Японии решили изучить возможность строительства нового энергоблока на другой станции. Проект инициировали в 2010-м и после аварии приостановили

Протестующие в США против политики Японии в области ядерной безопасности в 2024 году (Фото: Li Jianguo / XinHua)

В Японии решили возобновить проверку площадки для строительства ядерного реактора АЭС «Михама» — о таких планах объявлено впервые с момента катастрофы на станции «Фукусима» в 2011 году, отмечает Bloomberg.

Соответствующее заявление выпустила компания Kansai Electric Power Co. В 2010 году она сообщила, что изучит возможность строительства энергоблока, который бы заменил первый реактор «Михамы». Но после аварии на «Фукусиме» работы были остановлены.

В компании указали, что из-за ограниченности природных ресурсов «важно, чтобы атомная энергетика продолжала выполнять свою роль в будущем», и цели по строительству энергоблоков есть в программах развития. Безопасность реакторов — на первом месте, подчеркнула Kansai.

«Решение о целесообразности строительства преемника энергоблока АЭС «Михама» должно приниматься на комплексной основе с учетом множества факторов, включая: прогресс в разработке усовершенствованных легководных реакторов; изменения в регулирующей политике; условия инвестиционной среды, а не только на основе результатов данного обследования», — указали в Kansai.

Авария на «Фукусиме» в марте 2011 года случилась после мощного землетрясения магнитудой 9 и цунами. На АЭС произошли несколько взрывов и утечка радиации. Жертвами удара стихии стали около 20 тыс. человек.

Станцию после этого отключили, а жителей расположенных поблизости регионов эвакуировали. Также власти Японии приняли решение об остановке других атомных реакторов. С момента катастрофы в работу были введены около половины из 33 энергоблоков. Процесс тормозят не только проверки и модернизация, но и протесты местных жителей.