 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Япония изучит вопрос о возведении первого атомного блока после «Фукусимы»

Япония изучит вопрос о возведении первого атомного реактора после «Фукусимы»
Впевые спустя 14 лет после катастрофы на АЭС «Фукусима» в Японии решили изучить возможность строительства нового энергоблока на другой станции. Проект инициировали в 2010-м и после аварии приостановили
Протестующие&nbsp;в США против политики Японии в области ядерной безопасности&nbsp;в 2024 году
Протестующие в США против политики Японии в области ядерной безопасности в 2024 году (Фото: Li Jianguo / XinHua)

В Японии решили возобновить проверку площадки для строительства ядерного реактора АЭС «Михама» — о таких планах объявлено впервые с момента катастрофы на станции «Фукусима» в 2011 году, отмечает Bloomberg.

Соответствующее заявление выпустила компания Kansai Electric Power Co. В 2010 году она сообщила, что изучит возможность строительства энергоблока, который бы заменил первый реактор «Михамы». Но после аварии на «Фукусиме» работы были остановлены.

В компании указали, что из-за ограниченности природных ресурсов «важно, чтобы атомная энергетика продолжала выполнять свою роль в будущем», и цели по строительству энергоблоков есть в программах развития. Безопасность реакторов — на первом месте, подчеркнула Kansai.

«Решение о целесообразности строительства преемника энергоблока АЭС «Михама» должно приниматься на комплексной основе с учетом множества факторов, включая: прогресс в разработке усовершенствованных легководных реакторов; изменения в регулирующей политике; условия инвестиционной среды, а не только на основе результатов данного обследования», — указали в Kansai.

На аварийной АЭС «Фукусима-1» произошла утечка 25 т радиоактивной воды
Общество
Фото:Kimimasa Mayama / Global Look Press

Авария на «Фукусиме» в марте 2011 года случилась после мощного землетрясения магнитудой 9 и цунами. На АЭС произошли несколько взрывов и утечка радиации. Жертвами удара стихии стали около 20 тыс. человек.

Станцию после этого отключили, а жителей расположенных поблизости регионов эвакуировали. Также власти Японии приняли решение об остановке других атомных реакторов. С момента катастрофы в работу были введены около половины из 33 энергоблоков. Процесс тормозят не только проверки и модернизация, но и протесты местных жителей.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Япония Фукусима атомная электростанция
Материалы по теме
Мешки с радиоактивным песком с «Фукусимы» будут выносить роботы
Общество
На аварийной АЭС «Фукусима-1» произошла утечка 25 т радиоактивной воды
Общество
В Приморье выявили превышение трития в морях после сбросов с «Фукусимы»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 91,78 (+0,26) Инвестиции, 22 июл, 17:51 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 78,09 (-0,24) Инвестиции, 22 июл, 17:51
Зеленский оценил будущее антикоррупционных органов после нового закона Политика, 04:42
Миронов предложил увеличить МРОТ более чем в два раза до ₽50 тыс. Общество, 04:26
Трамп заявил о «крупнейшем в истории» соглашении о пошлинах с Японией Экономика, 04:15
В Тульской области за ночь уничтожили 12 беспилотников Политика, 03:53
Турция представила свою первую гиперзвуковую ракету Tayfun Block-4 Политика, 03:42
Япония изучит вопрос о возведении первого атомного блока после «Фукусимы» Общество, 03:23
МЧС сообщило о погибшем в пожаре на Мытной улице в Москве Общество, 03:03
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Представители России, Китая и Ирана обсудили ядерную сделку в Тегеране Политика, 02:54
При пожаре в доме на Мытной улице в Москве пострадали девять человек Общество, 02:30
В Сумской области после взрывов произошли перебои в подаче электроэнергии Политика, 02:15
Минтранс создал оперштаб из-за повреждения шлюзов на Городецком гидроузле Общество, 01:52
Второй за ночь российский аэропорт прекратил прием и отправку рейсов Политика, 01:33
В ДТП в Донбассе погиб командир украинской штурмовой бригады «Лють» Политика, 01:19
WSJ назвала риск для отношений с Западом из-за борьбы Зеленского с НАБУ Политика, 01:14