Терминал ВСМ в Петербурге построят в стилистике портала
В Санкт-Петербурге подвели итоги открытого архитектурного конкурса на эскизный проект здания нового вокзала Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между городом и Москвой, сообщается на сайте петербургской администрации.
Терминал также будет вестибюлем станции метро «Лиговский проспект — 2» (строящаяся Красносельско-Калининская линия). Он будет построен на одноименном проспекте вместо дома 52, вблизи Московского вокзала. Станция будет иметь два выхода — на проспект и к ВСМ.
На конкурсе, который начался 24 марта, победил проект «Студии 17». 12-18 июля оставить отзывы на проекты, которые были представлены 8 коллективами, могли все желающие.
В «Студии 17» отметили, что за основу своего проекта взяли идею портала — как пути скоростного перемещения, так и характерного элемента архитектуры Петербурга. Архитекторы вдохновлялись аркой Главного штаба, порталом Дома Елисеева на Невском проспекте, Витебским и Балтийским вокзалами.
Кроме вестибюля и терминала ВСМ, в новом здании на Лиговском проспекте намерены разместить музей петербургского метрополитена и офисы.
Минтранс сообщал, что после запуска магистрали время в пути между Петербургом и Москвой будет составлять 2 часа 15 минут (для сравнения нынешние скоростные «Сапсаны» следуют по этому маршруту около 4 часов).
Президент Владимир Путин дал старт строительству ВСМ в марте прошлого года. Минтранс уточнял, что в 2024-м были подписаны необходимые соглашения и анонсировал запуск строительных работ в середине текущего года.
Как заявил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко 22 июля, пуск ВСМ запланирован на 2029 год, к концу 2028-го должно появиться здание нового вокзала.
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