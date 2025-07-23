Терминал ВСМ в Петербурге построят в стилистике портала

Терминал ВСМ будет находиться вблизи Московского вокзала, в одном здании с вестибюлем новой станции метро «Лиговский проспект-2». По ВСМ добраться в Петербург из Москвы можно будет за 2 часа и 15 минут

Фото: Администрация Санкт-Петербурга Фото: Администрация Санкт-Петербурга Фото: Администрация Санкт-Петербурга Фото: Администрация Санкт-Петербурга Фото: Администрация Санкт-Петербурга Фото: Администрация Санкт-Петербурга Фото: Администрация Санкт-Петербурга Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге подвели итоги открытого архитектурного конкурса на эскизный проект здания нового вокзала Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между городом и Москвой, сообщается на сайте петербургской администрации.

Терминал также будет вестибюлем станции метро «Лиговский проспект — 2» (строящаяся Красносельско-Калининская линия). Он будет построен на одноименном проспекте вместо дома 52, вблизи Московского вокзала. Станция будет иметь два выхода — на проспект и к ВСМ.

На конкурсе, который начался 24 марта, победил проект «Студии 17». 12-18 июля оставить отзывы на проекты, которые были представлены 8 коллективами, могли все желающие.

В «Студии 17» отметили, что за основу своего проекта взяли идею портала — как пути скоростного перемещения, так и характерного элемента архитектуры Петербурга. Архитекторы вдохновлялись аркой Главного штаба, порталом Дома Елисеева на Невском проспекте, Витебским и Балтийским вокзалами.

Кроме вестибюля и терминала ВСМ, в новом здании на Лиговском проспекте намерены разместить музей петербургского метрополитена и офисы.

Минтранс сообщал, что после запуска магистрали время в пути между Петербургом и Москвой будет составлять 2 часа 15 минут (для сравнения нынешние скоростные «Сапсаны» следуют по этому маршруту около 4 часов).

Президент Владимир Путин дал старт строительству ВСМ в марте прошлого года. Минтранс уточнял, что в 2024-м были подписаны необходимые соглашения и анонсировал запуск строительных работ в середине текущего года.

Как заявил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко 22 июля, пуск ВСМ запланирован на 2029 год, к концу 2028-го должно появиться здание нового вокзала.