Пострадавшие в «Крокусе» подали коллективный иск к «Ингосстраху»

Иск пострадавших и семей погибших в «Крокусе» к «Ингосстраху» поступил в суд

Адвокат потерпевших Игорь Трунов сообщил РБК, что иск подан из-за отказа компании предоставить договор страхования и другие документы, требования по суммам истцы не выдвигают. В суде уточнили, что иск еще не принят

Фото: Андрей Любимов / РБК

Коллективный иск к «Ингосстраху» от пострадавших и родственников погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» поступил в Замоскворецкий суд Москвы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов в телеграм-канале.

Истцы просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования, заключенному между АО «Крокус Интернешнл» и «Ингосстрахом».

«Ингосстрах» был страховщиком сгоревшего при теракте «Крокус Сити Холла», в компании заявляли, что выполнят все свои обязательства в соответствии с договором страхования.

В пресс-службе судов подчеркнули, что вопрос о принятии иска судом пока не решен.

Представляющий интересы истцов адвокат Игорь Трунов в беседе с РБК напомнил о заявлении «Ингосстраха», в котором компания подтвердила готовность работать с пострадавшими в результате теракта. Со слов адвоката, к страховщикам никто так и не обратился.

Трунов отметил, что направил адвокатский запрос с просьбой предоставить ему договор страхования, приложения к нему и другие документы.

«Они мне ответили достаточно парадоксально, что так как вы представляете интересы потерпевших в рамках уголовного дела, мы вам ничего не предоставим. Причем тут уголовное дело? Я адвокат, у меня соглашение на весь спектр, в том числе и гражданское судопроизводство и так далее, прошу предоставить документы, и предоставил им свои полномочия. Они отказались тогда. Негласно мне сказали, что никаких разговоров не будет, они вообще считают, что несмотря на то, что договор есть, платить они не хотят, поэтому только через суд», — сказал РБК Трунов.

Со слов адвоката, в компании заявили, что, несмотря на наличие договора страхования, есть «вопрос, насколько это касается страхования террористических актов».

«Поэтому мы обратились в суд. На сегодняшний день мы обратились от 42 родственников погибших и пострадавших наиболее тяжелых, еще оформляют доверенность и медицинские документы 33 родственника, которые подписали со мной соглашение», — добавил Трунов, уточнив, что сейчас представляет интересы 75 семей.

Он уточнил, что сейчас истцы не выдвигают никаких требований в отношении сумм.

«Потому что мы ставим вопрос, чтобы суд истребовал все те документы, которые касаются страхования. Потому что это особо опасная категория зданий массового скопления людей и страхование в обязательном порядке. <…> Поэтому мы просим предоставить нам договор страхования, а дальше мы будем уточняться по каждой семье в зависимости от ситуации, то есть там, где есть погибшие, количество сирот, на иждивении, там, где есть утрата трудоспособности, инвалидность, процент утраты трудоспособности, количество дней на больничном и так далее. Поэтому здесь три этапа», — пояснил Трунов.

РБК направил запрос в пресс-центр «Ингосстраха».