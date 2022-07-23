В Австралии розовый свет на небе оказался подсветкой компании по производству каннабиса

В Австралии розовый свет в небе оказался подсветкой от ламп для каннабиса

Местные жители австралийского города увидели розовый свет в небе и подумали, что наступил конец света. На деле оказалось, что свет исходил от ламп для выращивания лекарственного каннабиса в одном из медицинских центров

Жители областного города Милдура штата Виктория в Австралии заметили необычный розовый свет в небе, пишет The Washington Post. По данным издания, это очень напугало очевидцев, некоторые из них подумали, что наступил конец света.

«Это было очень странно, этот огромный розовый свет в небе. Я пыталась не волноваться, потому что у меня в машине были мои девочки», — рассказала местная жительница Тэмми Шумовски.

На самом деле, как пишет газета, свет исходил от медицинского учреждения компании Cann Group по производству медицинского каннабиса. Исполнительный директор компании Питер Крок рассказал, что охранник предприятия вышел на улицу и заметил ярко-розовый свет.

Как правило, компания использует плотные шторы, чтобы скрыть светодиодные лампы красного спектра, которые используют, чтобы стимулировать рост растений. Однако в этот раз шторы на некоторое время оставили открытыми.

Власти Австралии в 2016 году легализовали выращивание, исследование и производство медицинской марихуаны. Согласно исследованию 2022 года, опубликованному в журнале Frontiers of Pharmacology, австралийцы используют медицинскую марихуану в основном для лечения боли, тревожности и проблем со сном.

Читайте на РБК Pro Pro Преимущества «середнячков». Почему стоит прекратить гоняться за талантами Преимущества «середнячков». Почему стоит прекратить гоняться за талантами Инструкции Pro Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Статьи Pro ЦБ может ограничить торги иностранными акциями. Что будет с СПб Биржей ЦБ может ограничить торги иностранными акциями. Что будет с СПб Биржей Прогнозы Pro Проснуться в холодном поту: почему нам снятся кошмары Проснуться в холодном поту: почему нам снятся кошмары Статьи Pro Почему в кризис не стоит отказываться от западных практик управления Почему в кризис не стоит отказываться от западных практик управления Статьи Pro Домашняя кардиотренировка: пять базовых упражнений Домашняя кардиотренировка: пять базовых упражнений Инструкции Pro «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс Статьи Pro Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Статьи

Cann Group была первой компанией, получившей лицензию в Австралии на проведение исследований каннабиса. Компания получила грант в размере $1,4 млн от правительства штата Виктория, часть которого была использована для создания коммерческого медицинского центра по производству каннабиса. Где располагался этот центр не было известно до инцидента с подсветкой, отмечает газета.