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В Австралии розовый свет в небе оказался подсветкой от ламп для каннабиса

В Австралии розовый свет на небе оказался подсветкой компании по производству каннабиса
Местные жители австралийского города увидели розовый свет в небе и подумали, что наступил конец света. На деле оказалось, что свет исходил от ламп для выращивания лекарственного каннабиса в одном из медицинских центров

Жители областного города Милдура штата Виктория в Австралии заметили необычный розовый свет в небе, пишет The Washington Post. По данным издания, это очень напугало очевидцев, некоторые из них подумали, что наступил конец света.

«Это было очень странно, этот огромный розовый свет в небе. Я пыталась не волноваться, потому что у меня в машине были мои девочки», — рассказала местная жительница Тэмми Шумовски.

На самом деле, как пишет газета, свет исходил от медицинского учреждения компании Cann Group по производству медицинского каннабиса. Исполнительный директор компании Питер Крок рассказал, что охранник предприятия вышел на улицу и заметил ярко-розовый свет.

Как правило, компания использует плотные шторы, чтобы скрыть светодиодные лампы красного спектра, которые используют, чтобы стимулировать рост растений. Однако в этот раз шторы на некоторое время оставили открытыми.

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Власти Австралии в 2016 году легализовали выращивание, исследование и производство медицинской марихуаны. Согласно исследованию 2022 года, опубликованному в журнале Frontiers of Pharmacology, австралийцы используют медицинскую марихуану в основном для лечения боли, тревожности и проблем со сном.

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Cann Group была первой компанией, получившей лицензию в Австралии на проведение исследований каннабиса. Компания получила грант в размере $1,4 млн от правительства штата Виктория, часть которого была использована для создания коммерческого медицинского центра по производству каннабиса. Где располагался этот центр не было известно до инцидента с подсветкой, отмечает газета.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Австралия каннабис компания подсветка
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