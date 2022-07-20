Конституционный суд Индонезии отклонил иск о легализации марихуаны
Конституционный суд Индонезии отклонил иск о пересмотре закона о наркотиках в отношении использования медицинской марихуаны, передает detikNews.
Председатель суда Анвар Усман указал, что суд не уполномочен решать вопрос о легализации марихуаны, так как это задача совета народных депутатов и правительства.
Усман объяснил, что суд не может проверить, действительно ли марихуану можно использовать в медицинских целях, и призвал правительство «немедленно» организовать подобное исследование, чтобы его результаты можно было использовать для решения по этому вопросу.
Иск о пересмотре закона о наркотиках в 2020 году подали три матери, чьи дети страдают от церебрального паралича и эпилепсии, писала газета The Jakarta Post. Они указали, что каннабис в некоторых странах используется для облегчения симптомов заболевания, и попросили разрешить марихуану в медицинских целях.
Церебральный паралич — группа заболеваний, которые возникают в результате порока развития или послеродового поражения центральной нервной системы и приводят к нарушению двигательных функций и осанки.
Эпилепсия — хроническое неврологическое заболевание, при котором повышается активность нейронов. Человек переживает внезапные судорожные приступы с нарушением двигательной и мыслительной функций.
На процессе выступали приглашенные независимые и правительственные эксперты, которые высказывались как за легализацию каннабиса в медицинских целях, так и против, в том числе указывая, что существующие исследования не содержат однозначных выводов относительно применения марихуаны при лечении эпилепсии.
Парламент Индонезии обещал провести консультации с федеральными агентствами, включая Министерство здравоохранения, ведущих врачей страны и других экспертов, сообщает Reuters.
Закон Индонезии запрещает хранить, применять и продавать наркотики. Он разделяет наркотические вещества на три группы препаратов в зависимости от силы эффекта и степени привыкания. Марихуана отнесена к первой, самой опасной группе. Хранение этого наркотика наказывается лишением свободы сроком от четырех до 12 лет и штрафом до 8 млн рупий ($534 тыс.). За торговлю им гражданам может грозить пожизненный срок или смертная казнь.
Медицинское употребление марихуаны разрешено в Хорватии, Израиле, Польше, Финляндии, Греции и 25 штатах США.
Минздрав России проводил исследования подобной возможности. С 2019 года в стране разрешено выращивать коноплю в медицинских целях, однако только для производства ветеринарных препаратов.
Приобретение, хранение, изготовление и оборот наркотиков регулируются, в частности, ст. 228–233 Уголовного кодекса. Если гражданин использует наркотик в личных целях, ему грозит от трех до 15 лет лишения свободы в зависимости от количества изъятого вещества. В случае сбыта — от 20 лет до пожизненного заключения.
Россиянин может попасть под уголовное преследование, если у него обнаружат больше 6 г каннабиса, следует из постановления правительства.