Конституционный суд Индонезии отклонил иск о легализации марихуаны

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 56,45 (-0,71) Инвестиции, 19 июл, 15:59
Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 55,44 (-1,12) Инвестиции, 19 июл, 15:59
В ЦБ заявили о 5 млн россиян с заблокированными из-за санкций активами Финансы, 12:25
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 12:25
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 12:23
Авиавласти изменили механизм распределения допусков на рейсы за рубеж Бизнес, 12:17
Карякин отказался от планов создать альтернативу FIDE Спорт, 12:14
Полиция задержала серийных похитительниц смартфонов в московском метро Общество, 12:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:06
Чемпионка мира выразила сожаление из-за недопуска Ласицкене на ЧМ в США Спорт, 12:05
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Критична ли зависимость экономики России от импорта сырья и деталей Pro, 12:04
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным людоманией Партнерский проект, 12:02
Конституционный суд Индонезии отклонил иск о легализации марихуаны Общество, 12:01
ГИБДД начала массово штрафовать за телефоны в руках. Что изменилось Авто, 12:00
Как подготовить блестящее выступление: советы от спикера TED Pro, 11:58
На особых условиях: когда выгодно менять зарплатную карту РБК и ВТБ, 11:56
Общество ,  
0 

Конституционный суд Индонезии отклонил иск о легализации марихуаны

Иск о пересмотре закона, запрещающего употребление мариухуаны, подавали матери тяжелобольных детей. Они просили признать легальным использование наркотика в медицинских целях
Здание конституционного суда Индонезии
Здание конституционного суда Индонезии (Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images)

Конституционный суд Индонезии отклонил иск о пересмотре закона о наркотиках в отношении использования медицинской марихуаны, передает detikNews.

Председатель суда Анвар Усман указал, что суд не уполномочен решать вопрос о легализации марихуаны, так как это задача совета народных депутатов и правительства.

Усман объяснил, что суд не может проверить, действительно ли марихуану можно использовать в медицинских целях, и призвал правительство «немедленно» организовать подобное исследование, чтобы его результаты можно было использовать для решения по этому вопросу.

Иск о пересмотре закона о наркотиках в 2020 году подали три матери, чьи дети страдают от церебрального паралича и эпилепсии, писала газета The Jakarta Post. Они указали, что каннабис в некоторых странах используется для облегчения симптомов заболевания, и попросили разрешить марихуану в медицинских целях.

Церебральный паралич — группа заболеваний, которые возникают в результате порока развития или послеродового поражения центральной нервной системы и приводят к нарушению двигательных функций и осанки.

Эпилепсия — хроническое неврологическое заболевание, при котором повышается активность нейронов. Человек переживает внезапные судорожные приступы с нарушением двигательной и мыслительной функций.

На процессе выступали приглашенные независимые и правительственные эксперты, которые высказывались как за легализацию каннабиса в медицинских целях, так и против, в том числе указывая, что существующие исследования не содержат однозначных выводов относительно применения марихуаны при лечении эпилепсии.

Конгресс США проголосовал за декриминализацию марихуаны по всей стране
Общество
Фото:J. Scott Applewhite / AP

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Billy H.C. Kwok / Getty Images Как сотрудники ведут себя в кризис. Разбираем пять типов реакции
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию
Статьи
Pro
Как найти общий язык со своим ребенком: рассказывает Юлия Гиппенрейтер
Саммари
Pro
Выступление в стиле TED. Говорю. Слушаю. Слышу
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Рынок жилья стоит на паузе. Выгодны ли сейчас инвестиции в недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Фото: Kosyan.aviasales «Соискатель должен сам найти мою почту»: основатель Aviasales — о найме
Статьи
Pro
Фото: Lintao Zhang / Getty Images Восемь признаков того, что работник может уволиться
Статьи

Парламент Индонезии обещал провести консультации с федеральными агентствами, включая Министерство здравоохранения, ведущих врачей страны и других экспертов, сообщает Reuters.

Закон Индонезии запрещает хранить, применять и продавать наркотики. Он разделяет наркотические вещества на три группы препаратов в зависимости от силы эффекта и степени привыкания. Марихуана отнесена к первой, самой опасной группе. Хранение этого наркотика наказывается лишением свободы сроком от четырех до 12 лет и штрафом до 8 млн рупий ($534 тыс.). За торговлю им гражданам может грозить пожизненный срок или смертная казнь.

Медицинское употребление марихуаны разрешено в Хорватии, Израиле, Польше, Финляндии, Греции и 25 штатах США.

Минздрав России проводил исследования подобной возможности. С 2019 года в стране разрешено выращивать коноплю в медицинских целях, однако только для производства ветеринарных препаратов.

Приобретение, хранение, изготовление и оборот наркотиков регулируются, в частности, ст. 228–233 Уголовного кодекса. Если гражданин использует наркотик в личных целях, ему грозит от трех до 15 лет лишения свободы в зависимости от количества изъятого вещества. В случае сбыта — от 20 лет до пожизненного заключения.

Россиянин может попасть под уголовное преследование, если у него обнаружат больше 6 г каннабиса, следует из постановления правительства.

Авторы
Теги
Жанна Антохина
марихуана наркотики легализация суд Индонезия
Материалы по теме
Конгресс США проголосовал за декриминализацию марихуаны по всей стране
Общество
Мэр Амстердама предложила запретить продажу марихуаны иностранцам
Общество
В Сингапуре впервые разрешили применить препарат с марихуаной
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter