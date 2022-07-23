Парламент Кубы одобрил законопроект о легализации однополых браков
Депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы утвердили проект нового Семейного кодекса, который позволяет заключать однополые браки. Об этом сообщила правительственная газета Granma.
Проект 25 версии кодекса опубликован на сайте парламента (.pdf). В нем сказано, что каждый человек имеет право на свободное развитие личности и должен сам выбирать жизненный путь.
«На уровне семьи он [кодекс] поддерживает отмену требования гетеросексуальности для доступа к браку, сожительству, усыновлению, материнству и отцовству с помощью вспомогательной репродуктивных технологий», — сказано в проекте.
Вместе с тем, проект кодекса регулирует ситуацию, когда однополые пары воспользовались услугами репродуктологов, начали воспитывать ребенка как своего, а его биологические родители захотели получить на него права. В этом случае законодатели предложили ввести понятие «мультиродительство», то есть разрешить присваивать родительские права одновременно биологическим и юридическим родителям.
Ассамблея разрабатывала проект кодекса с помощью граждан Кубы. С февраля по апрель этого года депутаты провели почти 80 тыс. консультаций, в которых приняли участие более 8,5 млн кубинцев.
Новую версию кодекса вынесут на национальный референдум 25 сентября. Если инициативу одобрят более 50% избирателей, то новый Семейный кодекс вступит в силу.
Власти Кубы отменили наказание за однополые отношения в 1979 году. В 1993 году они разрешили гомосексуалам служить в армии, а позже в стране начали проходить парады ЛГБТ-сообщества.
В 2010 году, после ухода с должности, в поддержку ЛГБТ выступил диктатор Фидель Кастро. В интервью мексиканской газете La Jornada он признал, что после революции на Кубе происходили «моменты огромной несправедливости» по отношению к гомосексуалам — их ссылали в трудовые лагеря.
Его племянница Мариэла Кастро стала активной защитницей прав ЛГБТ-сообщества, возглавила Кубинский центр сексуального просвещения и вошла в состав Национальной ассамблеи. В 2008 году она добилась закрепления на законодательном уровне права кубинцев на бесплатную операцию по смене пола и предложила закрепить право на однополые браки.
В июле 2018 года парламент Кубы получил законопроект об изменении Конституции. Авторы инициативы предлагали исключить указание о том, что брак является союзом только между мужчиной и женщиной, которое содержится в версии закона от 1976 года. Однако тогда идея не нашла достаточной поддержки.