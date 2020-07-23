Власти Петербурга опровергли планы сделать платным въезд в центр города

Въезд в центр Петербурга делать платным пока не планируется, сообщили РБК в городском комитете развития транспортной инфраструктуры. До этого в нем заявили, что власти в скором хотят освободить главные улицы от любого движения

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В Санкт-Петербурге не планируется вводить платный въезд в центр города. Об этом РБК сообщил глава местного комитета развития транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

«Введение платного въезда в центр Санкт-Петербурга сегодня не рассматривается», — заявил он.

По словам Левакина, в первую очередь власти заботит контроль за соблюдением ПДД и установка камер контроля. Помимо этого, в Санкт-Петербурге в качестве приоритетного прорабатывается проект по расширению платных парковок, отметил он.

Платный въезд в центр Петербурга властям рекомендовали ввести еще в конце прошлого года. Тогда по заказу правительства исследование выполнило ООО «Строй Инвест Проект», подготовившее проект комплексной схемы организации дорожного движения, сообщал «Коммерсантъ». В документе говорилось, что введение платного проезда в центре Петербурга разгрузит мосты, снизит число транзитных потоков через него и улучшит условия для общественного транспорта.