Власти Петербурга опровергли планы сделать платным въезд в центр города

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
РБК Pro Быть Илоном Маском: в чем загадка великого провокатора РБК Pro Почему весь мир скоро начнет покупать через мессенджеры РБК Pro Некуда бежать: как фитнес-студии пытаются выжить во время пандемии РБК Pro Еда на колесах: как нефтяник занялся производством фуд-траков Читайте больше на РБК Pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 70,96 (+0,17) Инвестиции, 13:19
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 82,19 (+0,6) Инвестиции, 13:19
Глава ВОЗ напомнил о «вопросах жизни и смерти» из-за коронавируса Общество, 19:17 Минздрав назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска Общество, 19:16 В Саудовской Аравии сообщили об операции короля Сальмана Политика, 19:11 Мосгорсуд перед делом Ефремова напомнил о роли прокурора Общество, 19:06 Росздравнадзор проверит дом ребенка в Твери из-за избиения воспитанника Общество, 18:55 Беглов запретил продажу алкоголя в малых барах вопреки протестам бизнеса Бизнес, 18:48 Посол Армении сообщил об исчезновении армянских товаров в сети «Твой дом» Политика, 18:48 Власти Петербурга опровергли планы сделать платным въезд в центр города Общество, 18:47 Запрет на покупку иностранных акций на ИИС: как это поможет биткоину Крипто, 18:36 Владельцы независимых АЗС попросили ограничить рост оптовых цен на бензин Бизнес, 18:29 Федун объявил задачи «Спартака» на следующий сезон Спорт, 18:24 РПЛ назвала дату начала следующего сезона чемпионата России Спорт, 18:24 Beat Film Festival 2020 открывается 1 августа. Гид по фестивалю Стиль, 18:23 Жириновский пообещал добиться помилования Фургала указом президента Политика, 18:19
Общество ,  
0 

Власти Петербурга опровергли планы сделать платным въезд в центр города

Въезд в центр Петербурга делать платным пока не планируется, сообщили РБК в городском комитете развития транспортной инфраструктуры. До этого в нем заявили, что власти в скором хотят освободить главные улицы от любого движения
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В Санкт-Петербурге не планируется вводить платный въезд в центр города. Об этом РБК сообщил глава местного комитета развития транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

«Введение платного въезда в центр Санкт-Петербурга сегодня не рассматривается», — заявил он.

По словам Левакина, в первую очередь власти заботит контроль за соблюдением ПДД и установка камер контроля. Помимо этого, в Санкт-Петербурге в качестве приоритетного прорабатывается проект по расширению платных парковок, отметил он.

Платный въезд в центр Петербурга властям рекомендовали ввести еще в конце прошлого года. Тогда по заказу правительства исследование выполнило ООО «Строй Инвест Проект», подготовившее проект комплексной схемы организации дорожного движения, сообщал «Коммерсантъ». В документе говорилось, что введение платного проезда в центре Петербурга разгрузит мосты, снизит число транзитных потоков через него и улучшит условия для общественного транспорта.

Глава ГИБДД предсказал снижение смертности на платных дорогах до нуля
Общество
Фото: avtodor-tr.ru

О том, что власти сохранили планы по введению платы за въезд в центр Петербурга, накануне, 21 июля, сообщил начальник отдела перспективного развития городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Алексей Степичев, передавали «Известия.78».

По его словам, власти в скором времени хотят освободить главные улицы Петербурга от любого движения, и в первую очередь они хотят увеличить количество пешеходных зон и участков для проезда общественного транспорта.

Авторы: Виктория Полякова, Екатерина Костина
Теги: Санкт-Петербург, платный въезд
Материалы по теме
В России предложили увеличить скорость на платных трассах до 150 км/ч
Общество
Власти Москвы опровергли планы сделать въезд в столицу платным
Общество
В Кремле заявили о «коррупциогенном потенциале» проекта о платном въезде
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter