«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги

Суд обязал родственников певицы вернуть фонду 21,6 млн руб., которые были собраны телезрителями «Первого канала» на ее лечение. Первый транш в размере 8 млн руб. «Русфонд» получил в мае, теперь перечислены остальные средства

Сестра и отец Жанны Фриске (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги. Об этом сообщил ТАСС представитель «Русфонда».

«На счет «Русфонда» поступило 13 653 214 руб. — остаток долга наследников Жанны Фриске», — сказали в фонде. Там отметили, что деньги были взысканы приставами исходя из судебного решения 2017 года, согласно которому наследники певицы обязаны были вернуть в фонд остаток денег, собранных на ее лечение и не израсходованных по назначению. Также с наследников взыскано и возвращено «Русфонду» 60 тыс. руб. в виде компенсации уплаченной фондом госпошлины. Фонд заявил, что направит деньги на лечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Всего телезрители собрали на лечение певицы 21,6 млн руб. В мае «Русфонд» получил почти 8 млн руб. в рамках исполнения иска. Эти деньги поступили от реализации имущества, доставшегося по наследству родственникам Фриске.

Фриске умерла в июне 2015 года в возрасте 40 лет. За полтора года до смерти у нее обнаружили опухоль головного мозга. «Первый канал» объявил акцию по сбору средств на ее лечение. В начале 2016 года «Русфонд» объявил о пропаже почти 22 млн руб. с благотворительного счета для Фриске. Документы о расходовании средств ее близкие предоставлять отказались, и фонд подал в суд.